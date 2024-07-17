Опасная неразбериха: водители часто понимают этот дорожный знак неправильно

Этот дорожный знак часто вызывает неразбериху среди водителей.

Дорожные знаки – это важный элемент безопасности на дорогах, и их правильное понимание является ключевым для всех участников дорожного движения. Один из таких знаков – знак "Только прямо и направо", часто вызывающий путаницу среди водителей, особенно новичков.

Некоторые водители, чаще всего те, кто только начинает свой путь за рулем, могут неправильно интерпретировать этот знак. Они считают, что он позволяет поворачивать направо из любой полосы, что может привести к опасным ситуациям на дороге. В Сети объяснили, как правильно интерпретировать этот знак и избежать ошибок на дороге.

Что означает знак "Только прямо и направо"

Знак "Только прямо и направо" является предписывающим знаком, устанавливаемым на перекрестках и указывающим направления движения. Он означает, что на данном перекрестке можно двигаться только прямо или поворачивать направо. Важно понимать, что этот знак касается всего направления движения, а не отдельной полосы. То есть поворот направо разрешен только с правой полосы, если иное не указано дополнительными знаками или разметкой.

Как выглядит знак по полосе

Знак, указывающий направление движения по отдельной полосе, выглядит по-другому. Он имеет синий квадратный фон с белыми стрелками, указывающими разрешенные направления движения для конкретной полосы. Например, если на знаке изображена стрелка, указывающая прямо и направо, это означает, что с этой полосы можно двигаться только в указанных направлениях.

Ранее "Телеграф" писал, что означает синяя дорожная разметка. Это новшество имеет важное значение для организации дорожного движения в городах.