Як за 1 хвилину перетворити бардачок на холодильник і забути про теплі напої в дорозі

Є простий спосіб охолодити воду або інші напої, не займаючи додаткового простору

У спекотні літні дні, коли сонце нещадно пече, багато водіїв замислюються над тим, як охолодити пляшку з водою чи іншим напоєм. Громіздкі автохолодильники та малоефективні термосумки не завжди зручне рішення. Але є один простий лайфхак, який допоможе вам насолоджуватися прохолодним напоєм у дорозі, не займаючи додаткового місця в салоні.

Виявляється, практично у всіх сучасних автомобілях, обладнаних кондиціонером, бардачок може виконувати роль міні-холодильника. Щоб перевірити це, відкрийте його та загляньте в дальній кут. Якщо ви виявите там перемикач або заслінку, схожу на засувку, то вам пощастило — це повітровід, через який у бардачок надходить холодне повітря від працюючого кондиціонера.

Як використовувати бардачок як холодильник

Ось як можна зробити міні-холодильник із бардачка всього за хвилину:

Підготуйте бардачок. Перед використанням його як холодильника дістаньте звідти всі електронні пристрої, такі як навігатори, повербанки та іншу техніку, яка може бути пошкоджена холодним повітрям. Візьміть "правильні" пляшки. Для охолодження найкраще використовувати квадратні пляшки з водою чи напоями. Вони менше кататимуться і гримітимуть у поворотах, ніж круглі. Відкрийте заслінку та увімкніть кондиціонер. Просто увімкніть кондиціонер і холодне повітря почне надходити в бардачок, поступово охолоджуючи пляшки з напоями. Не перевантажуйте бардачок. Не варто намагатися запхати в нього надто важкі предмети, щоб не пошкодити кріплення бардачка. Взимку закривайте повітровід. З приходом холодів не забудьте перекрити отвір повітроводу, щоб у бардачок не надходило тепле повітря від пічки салону.

Використання бардачка як мініхолодильника – просте, компактне та енергоефективне рішення для охолодження напоїв в автомобілі. Вам не потрібно возити із собою громіздкі пристрої чи витрачати додатковий простір у салоні. Достатньо лише включити кондиціонер, і через деякий час ви зможете насолодитися прохолодною водою чи іншим напоєм у дорозі.

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