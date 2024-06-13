Як за 1 хвилину перетворити бардачок на холодильник і забути про теплі напої в дорозі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є простий спосіб охолодити воду або інші напої, не займаючи додаткового простору
У спекотні літні дні, коли сонце нещадно пече, багато водіїв замислюються над тим, як охолодити пляшку з водою чи іншим напоєм. Громіздкі автохолодильники та малоефективні термосумки не завжди зручне рішення. Але є один простий лайфхак, який допоможе вам насолоджуватися прохолодним напоєм у дорозі, не займаючи додаткового місця в салоні.
Виявляється, практично у всіх сучасних автомобілях, обладнаних кондиціонером, бардачок може виконувати роль міні-холодильника. Щоб перевірити це, відкрийте його та загляньте в дальній кут. Якщо ви виявите там перемикач або заслінку, схожу на засувку, то вам пощастило — це повітровід, через який у бардачок надходить холодне повітря від працюючого кондиціонера.
Як використовувати бардачок як холодильник
Ось як можна зробити міні-холодильник із бардачка всього за хвилину:
- Підготуйте бардачок. Перед використанням його як холодильника дістаньте звідти всі електронні пристрої, такі як навігатори, повербанки та іншу техніку, яка може бути пошкоджена холодним повітрям.
- Візьміть "правильні" пляшки. Для охолодження найкраще використовувати квадратні пляшки з водою чи напоями. Вони менше кататимуться і гримітимуть у поворотах, ніж круглі.
- Відкрийте заслінку та увімкніть кондиціонер. Просто увімкніть кондиціонер і холодне повітря почне надходити в бардачок, поступово охолоджуючи пляшки з напоями.
- Не перевантажуйте бардачок. Не варто намагатися запхати в нього надто важкі предмети, щоб не пошкодити кріплення бардачка.
- Взимку закривайте повітровід. З приходом холодів не забудьте перекрити отвір повітроводу, щоб у бардачок не надходило тепле повітря від пічки салону.
Використання бардачка як мініхолодильника – просте, компактне та енергоефективне рішення для охолодження напоїв в автомобілі. Вам не потрібно возити із собою громіздкі пристрої чи витрачати додатковий простір у салоні. Достатньо лише включити кондиціонер, і через деякий час ви зможете насолодитися прохолодною водою чи іншим напоєм у дорозі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як убезпечити себе на дорозі у спеку. Ці поради допоможуть почуватися впевненіше за кермом влітку.