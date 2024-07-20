На вигляд елітне авто, а коштує копійки: названо найстильніші вживані моделі

Ці авто коштують у рази менше, ніж можна було подумати

Мрія про розкішне авто часто здається недосяжною через високу вартість преміальних моделей. Однак на ринку вживаних автомобілів можна знайти справжні перлини, які поєднують елегантний дизайн з доступною ціною.

Ці автомобілі, хоч і є вживаними, все ще здатні привертати захоплені погляди на дорогах. Розглянемо кілька моделей, які дозволять вам відчути себе власником елітного авто "не за всі гроші світу".

Land Rover Range Rover 2014

Range Rover 2014 року випуску — це втілення британської елегантності та потужності. Цей позашляховик преміумкласу вражає своїм величним виглядом та комфортабельним салоном. Незважаючи на вік, модель 2014 року все ще виглядає сучасно та стильно.

Повний привід та просунута підвіска забезпечують неперевершений комфорт як на міських вулицях, так і на бездоріжжі. При цьому ціна на вторинному ринку значно нижча за нові моделі, що робить цей автомобіль привабливим варіантом для тих, хто шукає розкіш за розумні гроші.

Maserati Quattroporte 2008

Maserati Quattroporte 2008 року — це спортивний седан, який поєднує в собі італійську пристрасть та вишуканість. Стрімкі лінії кузова та фірмова решітка радіатора з тризубом не залишать байдужим жодного автолюбителя. Під капотом ховається потужний двигун, який забезпечує класну динаміку.

Інтер'єр оздоблений високоякісними матеріалами, створюючи атмосферу справжньої розкоші. Вживані моделі 2008 року можна придбати за ціною, яка значно нижча за нові автомобілі навіть нижчого класу.

Alpina B7 2010

Alpina B7 2010 року — це ексклюзивна версія BMW 7 серії, доопрацьована спеціалістами компанії Alpina. Цей седан вирізняється унікальним зовнішнім виглядом, потужним двигуном та розкішним салоном. Особливі елементи дизайну та фірмові колісні диски Alpina надають автомобілю неповторного шарму.

Незважаючи на свій вік, B7 2010 року все ще здатна конкурувати з сучасними преміальними седанами за рівнем комфорту та динамічними характеристиками. На ринку вживаних авто ця модель пропонується за досить привабливою ціною, враховуючи її ексклюзивність та високу якість.

Ці автомобілі доводять, що розкішний вигляд та преміальні відчуття не обов'язково повинні коштувати захмарних сум. Вторинний ринок пропонує чудові можливості для тих, хто мріє про елітне авто, але має обмежений бюджет.

Раніше "Телеграф" писав, що Seat знімає з виробництва популярну в Україні модель позашляховика. Її замінять на нову модель.