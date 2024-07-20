С виду элитное авто, а стоит копейки: названы самые стильные подержанные модели

Эти авто стоят в разы меньше, чем можно было подумать

Мечта о роскошном авто часто кажется недостижимой из-за высокой стоимости премиальных моделей. Однако на рынке подержанных автомобилей можно найти настоящие жемчужины, сочетающие элегантный дизайн с доступной ценой.

Эти автомобили, хоть и подержанные, все еще способны привлекать восторженные взгляды на дорогах. Рассмотрим несколько моделей, которые позволят вам почувствовать себя владельцем элитного авто "не за все деньги мира".

Land Rover Range Rover 2014

Range Rover 2014 года выпуска – это воплощение британской элегантности и мощности. Этот внедорожник премиумкласса поражает своим великолепным видом и комфортабельным салоном. Несмотря на возраст, модель 2014 все еще выглядит современно и стильно.

Полный привод и продвинутая подвеска обеспечивают непревзойденный комфорт как на городских улицах, так и на бездорожье. При этом цена на вторичном рынке значительно ниже новых моделей, что делает этот автомобиль привлекательным вариантом для ищущих роскошь за разумные деньги.

Maserati Quattroporte 2008

Maserati Quattroporte 2008 года – это спортивный седан, сочетающий в себе итальянскую страсть и изысканность. Стремительные линии кузова и фирменная решетка радиатора с трезубцем не оставят равнодушным ни одного автолюбителя. Под капотом скрывается мощный двигатель, обеспечивающий классную динамику.

Интерьер украшен высококачественными материалами, создавая атмосферу настоящей роскоши. Подержанные модели 2008 года можно приобрести по цене, которая значительно ниже новых автомобилей даже низшего класса.

Alpina B7 2010

Alpina B7 2010 года – это эксклюзивная версия BMW 7 серии, доработанная специалистами компании Alpina. Этот седан обладает уникальным внешним видом, мощным двигателем и роскошным салоном. Особые элементы дизайна и фирменные колесные диски Alpina придают автомобилю неповторимый шарм.

Несмотря на свой возраст, B7 2010 все еще способна конкурировать с современными премиальными седанами по уровню комфорта и динамическими характеристиками. На рынке подержанных автомобилей эта модель предлагается по довольно привлекательной цене, учитывая ее эксклюзивность и высокое качество.

Эти автомобили доказывают, что роскошный вид и премиальные ощущения не обязательно должны стоить заоблачных сумм. Вторичный рынок предлагает отличные возможности для тех, кто мечтает об элитном автомобиле, но имеет ограниченный бюджет.

Ранее "Телеграф" писал, что Seat снимает с производства популярную в Украине модель внедорожника. Ее заменят новой моделью.