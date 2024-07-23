Пекельне літо за кермом: чи може тонування авто стати порятунком від спеки

Реальні переваги та недоліки тонування

Літнє сонце може стати справжнім випробуванням для водіїв та пасажирів, особливо якщо автомобіль довго знаходиться на відкритому просторі. Багато водіїв запитують: чи справді тонування скла допомагає від спеки?

Це дійсно популярне рішення, яке обіцяє знизити рівень нагріву та забезпечити приємніші умови всередині салону. Але розберемося, чи насправді воно таке ефективна.

Як працює тонування

Сонячне світло складається з інфрачервоного випромінювання (53%), видимого світла (44%) та ультрафіолетового випромінювання (3%). Сучасні тонувальні плівки зменшують кількість видимого світла та ефективно фільтрують інфрачервоні та ультрафіолетові промені. Якісні плівки можуть блокувати до 99% ультрафіолетових променів, захищаючи шкіру та оздоблення салону.

Чи справді тонування рятує від спеки

Сонячні промені проникають в салон в першу чергу через лобове скло, потім через заднє та бічні стекла. Але нагрівання відбувається нерівномірно: панель приладів може нагріватися до 80°C, лобове скло — до 70°C, а повітря в салоні — до 50°C і вище. Сонцезахисні екрани можуть знизити температуру на панелі приладів і лобовому склі на 30 і 20 градусів відповідно. Однак вони не можуть повністю запобігти нагріванню салону, особливо коли задні та бічні стекла залишаються відкритими для сонячного світла.

Тонування лобового скла менш ефективне у зниженні температури панелі приладів (нагрів знижується на 7–12 градусів). Але вона краще справляється зі зниженням температури повітря в салоні, особливо, коли затоновані усі вікна (на 5-8 градусів проти 2-6 градусів від сонцезахисного екрана).

Переваги тонування

Крім досить відчутного зниження температури, тонування має ряд додаткових переваг. Вона захищає від ультрафіолетового випромінювання, яке може викликати дискомфорт у водія та пасажирів, а також пошкодити обробку салону.

Якісне тонування знижує кількість відблисків та покращує видимість, особливо при яскравому сонячному світлі. Також створює підвищений рівень конфіденційності та безпеки в автомобілі.

Тонування скла – це ефективний спосіб захисту від сонячних променів та нагріву в салоні. Але для максимального комфорту рекомендується комбінувати якісне тонування із сонцезахисним екраном на лобовому склі під час паркування.

Раніше "Телеграф" писав, як вибрати найкращу тонувальну плівку для авто. Варто зважати на те, що не всі плівки дозволені в Україні.