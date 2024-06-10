Служитиме до 7 років: як вибрати найкращу тонувальну плівку для авто

Не всі плівки дозволені в Україні

В умовах спекотного літа багато водіїв замислюються над тонуванням вікон свого автомобіля. Однак, вибір якісної плівки — завдання не з простих. Адже на ринку представлений широкий асортимент продукції, що різниться за характеристиками та терміном служби.

Розглянемо основні критерії вибору найкращої тонувальної плівки. Також розповімо про види тонувальних плівок та їхній термін експлуатації.

Як обрати тонувальну плівку на авто: на що звернути увагу

Передусім, варто звернути увагу на тип плівки. Найбільш довговічними вважаються металізовані плівки. Їхній термін експлуатації сягає 5-7 років завдяки спеціальному складу з мікрочастинками металу. Такі плівки ефективно відбивають сонячне проміння, захищаючи салон від перегріву.

Іншим важливим фактором є колір плівки та рівень її світлопропускання. Чим темніший відтінок, тим менше сонячного світла проникає в салон. Проте, слід пам'ятати, що в Україні заборонено використовувати плівки із світлопропусканням нижче 75% для лобового скла та нижче 70% для решти вікон.

Окремо слід згадати про дзеркальні тонувальні плівки, які повністю не пропускають світло. Їх використання на території України категорично заборонене через значне погіршення оглядовості для водія та небезпеку для інших учасників дорожнього руху (створюють бліки, провокуючи аварійні ситуації).

Крім металізованих існують також звичайні плівки на основі поліетилентерефталату (ПЕТ). Вони коштують дешевше, але й термін їх служби становить близько 3-5 років. Ще одним варіантом є атермальні плівки, які відбивають інфрачервоне проміння, перешкоджаючи нагріванню салону.

Нарешті, під час вибору тонувальної плівки не можна оминути увагою її виробника. Перевагу слід віддавати перевіреним світовим брендам, які гарантують високу якість своєї продукції.

Отже, вибір ідеальної тонувальної плівки потребує ретельного аналізу різноманітних факторів. Врахувавши тип плівки, її оптичні характеристики та виробника, ви зможете створити в салоні комфортні умови для водіння навіть у спекотну літню пору.

Раніше "Телеграф" писав, який індикатор на авто свідчить, що його потрібно вже продавати. Панель приладів вкаже на це.