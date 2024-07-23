Адское лето за рулем: может ли тонировка авто стать спасением от жары

Реальные преимущества и недостатки тонировки

Летнее солнце может стать настоящим испытанием для водителей и пассажиров, особенно если автомобиль долго находится на открытом пространстве. Многие водители задаются вопросом: действительно ли тонировка стёкол помогает от жары?

Это действительно популярное решение, которое обещает снизить уровень нагрева и обеспечить более приятные условия внутри салона. Но разберемся, на самом ли деле она так эффективна.

Как работает тонировка

Солнечный свет состоит из инфракрасного излучения (53%), видимого света (44%) и ультрафиолетового излучения (3%). Современные тонировочные плёнки уменьшают количество видимого света и эффективно фильтруют инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Качественные плёнки могут блокировать до 99% ультрафиолетовых лучей, защищая кожу и отделку салона.

Действительно ли тонировка спасает от жары

Солнечные лучи проникают в салон в первую очередь через лобовое стекло, затем через заднее и боковые стёкла. Но нагревание происходит неравномерно: приборная панель может нагреваться до 80°C, лобовое стекло — до 70°C, а воздух в салоне — до 50°C и выше. Солнцезащитные экраны могут снизить температуру на приборной панели и лобовом стекле на 30 и 20 градусов соответственно. Однако они не могут полностью предотвратить нагрев салона, особенно когда задние и боковые стёкла остаются открытыми для солнечного света.

Тонировка лобового стекла менее эффективна в снижении температуры приборной панели (нагрев снижается на 7–12 градусов). Но она лучше справляется с понижением температуры воздуха в салоне (на 5–8 градусов против 2–6 градусов от солнцезащитного экрана).

Преимущества тонировки

Кроме того довольно ощутимого снижения температуры, тонировка имеет ряд дополнительных преимуществ. Она защищает от ультрафиолетового излучения, которое может вызывать дискомфорт у водителя и пассажиров, а также повредить отделку салона.

Качественная тонировка снижает количество бликов и улучшает видимость, особенно при ярком солнечном свете. Также создает повышенный уровень конфиденциальности и безопасности в автомобиле.

Тонировка стёкол — это эффективный способ защиты от солнечных лучей и нагрева в салоне. Но для максимального комфорта рекомендуется комбинировать качественную тонировку с солнцезащитным экраном на лобовом стекле во время парковки.

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