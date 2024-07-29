Для чего нужна кнопка на ремне безопасности в авто: на самом деле она выполняет сверхважную миссию

На самом деле это даже не кнопка

Автомобиль – сверхсложный механизм. Однако каждая деталь, даже самая маленькая, как-то плавник на крыше, придумана не просто так и выполняет свою функцию.

Так и с ремнем безопасности. На нем есть специальная кнопка, о настоящем предназначении которой мало кто знает. Вернее, это даже не кнопка. На самом деле, круглая деталь, которую вы можете увидеть на фото, является фиксатором. Этот ограничитель задерживает пряжку ремня безопасности, чтобы он не сползал. Это важно в процессе пристегивания и отстегивания пояска.

Кнопка на ремне безопасности и функция, которую она выполняет

Без этого ограничителя ремень безопасности сможет выполнять прямую задачу, однако пользоваться им будет не удобно. Именно кнопка фиксирует пряжку и предотвращает ее сползание вниз. Благодаря этому пользователь может быстро и комфортно пристегнуть ремень безопасности буквально за несколько секунд.

Кроме того, ограничитель позволяет пассажиру или водителю регулировать ремень безопасности в пределах 5-7 сантиметров без чрезмерного давления на таз или грудь. Если вам нужно, чтобы пряжка свободно скользила по ремню (для смены длины), просто нажмите ее.

Ранее Телеграф писал, что ремень безопасности может рассказать о прошлом автомобиля. К примеру, о том, что машина была затоплена или побывала в ДТП.