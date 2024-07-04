Всього 13 штук за місяць: продаж однієї з найпопулярніших моделей Toyota впав через несподівану причину

Чи зможе Toyota відновити позиції свого флагманського гібриду

У світі автомобільної індустрії Toyota Prius давно став синонімом інновацій та екологічності. Однак, нещодавні події показали, що навіть найуспішніші моделі можуть зіткнутися з несподіваними викликами.

Коли Toyota представила нове покоління Prius, його успіх був вражаючим. Екстер'єр та технічні характеристики моделі привернули увагу багатьох, що призвело до стрімкого зростання продажів на початку цього року. Однак, за даними звіту про продажі за другий квартал, у червні продажі Prius різко впали, і Toyota продала лише 13 автомобілів цієї моделі за місяць. Така цифра шокувала навіть найпесимістичніших аналітиків. Це падіння на 99,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року стало справжнім випробуванням для репутації моделі.

Причини спаду продажу

У квітні Toyota оголосила про відкликання Prius через проблему з задніми дверима, які могли відчинятися під час руху. Водночас було введено заборону на продаж моделі до розв'язання цієї проблеми. Виробник порадив власникам активувати функцію автоматичного блокування дверей, щоб запобігти їх відкриттю у разі короткого замикання.

Але попри драматичне падіння, загальна картина продажів за перше півріччя 2024 року залишається позитивною. З 15,373 проданими одиницями, Prius все ще демонструє зростання на 2,9% порівняно з минулим роком. Це свідчить про стійкий інтерес споживачів до моделі, незважаючи на тимчасові труднощі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Toyota нещодавно виявила серйозну проблему безпеки у своїй новій моделі Grand Highlander. Цей варіант, представлений на початку 2023 року, є більшою версією популярного Highlander.