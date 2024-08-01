В Україні почали ловити нелегальних перевізників: за один день штрафів виписали на круглу суму

Укртрансбезпека оштрафувала нелегальних перевізників за відсутність необхідних документів

У Києві інспектори Укртрансбезпеки виявили два випадки порушень правил пасажирських перевезень. Водії автобусів, які прямували маршрутами "Корсунь — Київ" і "Київ — Шацьк — Світязь", не змогли надати необхідних документів.

Під час проведення перевірки інспектори Відділу державного нагляду у Києві зупинили два автобуси марки MERCEDES-BENZ. В обох випадках було порушено дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт.

Подробиці перевірки

Перший автобус здійснював пасажирські перевезення за маршрутом "Корсунь — Київ". На момент перевірки у водія були відсутні:

схема маршруту,

розклад руху,

таблиці вартості проїзду.

Крім того, автобус не було внесено до Єдиного комплексу інформаційних систем (ЄКІС) Укртрансбезпеки.

Того ж дня інспектори зупинили другий транспортний засіб, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення маршрутом "Київ — Шацьк — Світязь". У водія були відсутні:

договір із замовником транспортних послуг,

документи про оплату транспортних послуг,

протокол перевірки та адаптації тахографа транспортного засобу.

Штрафні санкції

За відсутність документів, визначених ст. 39 Закону України "Про автомобільний транспорт", передбачено відповідальність у розмірі 17 000 гривень (абз. 3 ч.1 ст. 60 Закону України "Про автомобільний транспорт"). Таким чином, обидва перевізники мають виплатити до бюджету штраф на загальну суму 34 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укртрансбезпека" виписала великий штраф за популярне порушення іншому водієві. Йому також заблокували автомобіль до усунення всіх проблем.