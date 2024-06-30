Затримали авто і "впаяли" штраф на 34 тисячі: в Україні водій поплатився за популярне порушення

Укртрансбезпека виписала великий штраф і заборонила рух до усунення порушень

На Чернігівщині інспектори зупинили вантажівку, яка значно перевищувала допустимі вагові норми. Водій поплатився за це чималим штрафом.

Під час планової перевірки на трасі М-02 було виявлено транспортний засіб, загальна маса якого склала майже 43 тонни. Це на 7,47% більше, ніж дозволено для такого типу автомобілів. Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Порушника не просто оштрафували, а й заблокували автомобіль до усунення порушення. Така практика стала можливою завдяки нещодавно ухваленій постанові Кабміну.

Окрім перевантаження, у водія виявили відсутність необхідних документів. Це додало йому ще один штраф. Не оминули увагою і вантажовідправника, якого покарали за внесення неправдивих даних про масу вантажу в товарно-транспортну накладну.

Загальна сума штрафів склала 34 тисячі гривень. Ця ситуація нагадує водіям про важливість дотримання встановлених норм. Адже перевантаження автотранспорту не лише призводить до руйнування доріг, але й може коштувати перевізникам та водіям чималих грошей.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що в Україні змінили порядок реєстрації авто. Це торкнеться усіх водіїв.