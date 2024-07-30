Підігрів сидінь, коробка автомат та інші функції: підбірка кращих авто до 4 тисяч доларів в Україні (фото)

Ці авто в нормальному технічному стані і з АКПП

Ціни на нові автомобілі щороку зростають. Тому пошук надійного транспортного засобу за доступною ціною стає справжнім викликом. Однак навіть з обмеженим бюджетом до 4000 доларів все ще можливо знайти автомобіль з автоматичною коробкою передач та хорошим набором функцій.

У цій статті ми розглянемо кілька варіантів автомобілів, які не лише вписуються в цей бюджет, але й перебувають в гарному технічному стані. Підбірку складено на основі пропозицій на онлайн-майданчику Auto.ria.

Mercedes-Benz A-Class 2003

За 3600 доларів в Україні можна купити Mercedes-Benz A-Class 2003 на автоматі та з підігрівом сидінь. Продавець зазначає, що авто перебуває у хорошому технічному стані, але є мінімальні сліди використання на кузові.

Jaguar S-Type 2001

Завжди мріяли їздити на Ягуарі, але кусалась ціна? Тепер таке авто можна купити за 3500 доларів. Під капотом встановлено культовий 3-літровий двигун V6, є ГБО. У салоні — безліч сучасних функцій, таких як круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь тощо.

Chevrolet Matiz 2006

За 2 999 $ також можна придбати Шевроле Матіз 20006 року випуску. Пробіг авто — 155 тисяч кілометрів. Продавець зазначає, що авто на автоматі, є гідропідсилювач керма, сенсорний монітор в автомобілі. Проте по кузову є "деякі зауваження".

Smart Fortwo 2002

Також за 3000 доларів можна придбати Smart Fortwo 2002 року випуску. Автомобіль двомісний, має пробіг 161 тисяча кілометрів. Під капотом — 0,6-літровий бензиновий мотор.

Chery CrossEastar 2008

У 3000 доларів продавець також оцінив сімейний автомобіль Chery CrossEastar 2008 в кузові універсал. Під капотом встановлено 2,4-літровий бензиновий двигун, є ГБО.

Власник зазначає, що добре доглядав за машиною, кожні 10 тисяч кілометрів вона проходила техогляд. Авто, як каже продавець, у відмінному технічному стані. Цікаво, що у підголівниках переднього ряду є екрани. До авто додають камеру заднього виду та переднє дзеркало-реєстратор, на яке виводиться зображення. Проте це авто після невеликої ДТП — тому у нього потрібно замінити фару та бокове дзеркало, а також відремонтувати передній бампер.

Раніше "Телеграф" також писав про те, для чого в авто на "автоматі" нейтралка. Її треба вмикати в окремих випадках.