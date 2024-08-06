Навіщо потрібна шумоізоляція авто і скільки це коштує у 2024 році

Спеціальні матеріали та професійний підхід можуть значно знизити рівень шуму в салоні

Одним із ключових факторів, що впливають на задоволення від поїздки, є рівень шуму в салоні автомобіля. Саме тому шумоізоляція стає все більш затребуваною послугою серед автовласників.

Шумоізоляція — це дії, які допомагають зменшити шум, що потрапляє в салон автомобіля. Цей процес включає використання спеціальних матеріалів, що наклеюють на металеві частини машини. Ці матеріали допомагають перетворювати вібрації та шум на тепло, що робить звук тихішим.

Чому шумить машина?

Багато виробників, прагнучи максимально знизити собівартість автомобіля, часто заощаджують на шумоізоляційних матеріалах. Шум у салоні автомобіля може виходити від роботи двигуна, трансмісії, елементів ходової частини та інших компонентів.

Неприємні звуки часто виникають від контакту пластикових деталей салону. Гучні звуки також можуть долинати з вулиці: крики, плач дітей, шум вітру, звуки машин, що проїжджають повз, або мотоциклів.

Що використовують для шумоізоляції

Для ефективної шумоізоляції застосовують спеціальні матеріали із відкритими порами. Їх умовно діляться на вібропоглинальні, звукопоглинальні, шумоізоляційні мати та антискрипи. Не всі пористі матеріали підходять для шумоізоляції. Наприклад, пінопласт або пінополіетилен із закритими порами можуть навіть посилити шум, відбиваючи звукові хвилі.

Що треба знешумити?

Для максимального результату шумоізоляції автомобіля необхідно знешумити такі його частини автомобіля, як:

Двері: саме через двері найчастіше проходять зовнішні шуми. Шумоізоляція дверей також покращує акустику автомобіля. Стеля: усуває неприємний гул від даху при високих швидкостях та зменшує чутність стукоту дощових крапель у салоні. Підлога: під час їзди шумить та вібрує підвіска, виходить гул від поганої дороги тощо. Шумоізоляція підлоги дає найпомітніші результати. Колісні арки: знижує передачу сильних вібрацій на рівні ділянки автомобіля. Багажник: допомагає уникнути шуму у задній частині машини. Капот: вібрація від двигуна легко передається на площину, викликаючи неприємний шум та гул.

Скільки коштує шумоізоляція авто

Попри простоту, шумоізоляція автомобіля — складний технологічний процес, що вимагає спеціальних знань і навичок. Тому рекомендується довірити роботу професіоналам. В Україні мінімальний комплект шумоізоляції автомобіля коштує від 20 000 грн., максимальний комплект – від 30 000 грн. Для авто бізнес-класу – від 35 000 грн та 55 000 грн відповідно.

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