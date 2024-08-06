Зачем нужна шумоизоляция авто и сколько это стоит в 2024 году

Специальные материалы и профессиональный подход могут значительно снизить уровень шума в салоне

Одним из ключевых факторов, влияющих на удовольствие от поездки, является уровень шума в салоне автомобиля. Именно поэтому шумоизоляция становится все более востребованной услугой среди автовладельцев.

Шумоизоляция — это действия, которые помогают уменьшить шум, попадающий в салон автомобиля. Этот процесс включает использование специальных материалов, которые наклеивают на металлические части машины. Эти материалы помогают превращать вибрации и шум в тепло, что делает звук тише.

Почему шумит машина?

Многие производители, стремясь максимально снизить себестоимость автомобиля, часто экономят на шумоизоляционных материалах. Шум в салоне автомобиля может исходить от работы двигателя, трансмиссии, элементов ходовой части и других компонентов.

Неприятные звуки часто возникают от соприкосновения пластиковых деталей салона. Громкие звуки также могут доноситься с улицы: крики, плач детей, шум ветра, звуки проезжающих мимо машин или мотоциклов.

Что используют для шумоизоляции

Для эффективной шумоизоляции применяют специальные материалы с открытыми порами. Их условно делян на вибропоглощающие, звукопоглощающие, шумоизоляционные маты и антискрипы. Важно отметить, что не все пористые материалы подходят для шумоизоляции. Например, пенопласт или пенополиэтилен с закрытыми порами могут даже усилить шум, отражая звуковые волны.

Что нужно обесшумить?

Для максимального результата шумоизоляции автомобиля необходимо обесшумить следующие части автомобиля:

Двери: именно через двери чаще всего проходят внешние шумы. Шумоизоляция дверей также улучшает акустику автомобиля. Потолок: устраняет неприятный гул от крыши при высоких скоростях и уменьшает слышимость стука дождевых капель в салоне. Пол: во время езды шумит и вибрирует подвеска, исходит гул от плохой дороги и т.д. Шумоизоляция пола дает самые заметные результаты. Колесные арки: снижает передачу сильных вибраций на ровные участки автомобиля. Багажник: помогает избежать шума в задней части машины. Капот: вибрация от двигателя легко передается на плоскость, вызывая неприятный шум и гул.

Сколько стоит шумоизоляция авто

Несмотря на кажущуюся простоту, шумоизоляция автомобиля — сложный технологический процесс, требующий специальных знаний и навыков. Поэтому рекомендуется доверить эту работу профессионалам. В Украине минимальный комплект шумоизоляции автомобиля стоит от 20 000 грн, максимальный комплект – от 30 000 грн. Для авто бизнес-класса – от 35 000 грн и 55 000 грн соответственно.

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