Усе через смішний штраф: 92-річного батька Кіркорова можуть кинути за ґрати

Бедрос Пилипович у 92 роки все ще за кермом

Батько короля російської естради Філіпа Кіркорова потрапив у халепу через порушення правил дорожнього руху. Незважаючи на свій поважний вік, 92-річний Бедрос Кіркоров досі активно керує автомобілем. Однак, схоже, що пенсіонер не надто переймається дотриманням швидкісного режиму. Це призвело до серйозних проблем із законом, які можуть обернутися арештом для літнього чоловіка.

За повідомленням російських ЗМІ, батько Філіпа Кіркорова тричі порушив швидкісний режим. Загальна сума штрафів склала 1500 рублів. Проте Бедрос Пилипович проігнорував вимогу сплатити штрафи, що призвело до відкриття адміністративної справи.

Тепер Бедросу Кіркорову загрожує арешт терміном до 15 діб або новий штраф у подвійному розмірі. Варто зазначити, що це не перший випадок, коли батько відомого співака нехтує правилами дорожнього руху.

Попри поважний вік та деякі проблеми зі здоров'ям, Бедрос Кіркоров продовжує вести активний спосіб життя. Та торік у січні він потрапив до лікарні через проблеми з серцем, задишку та набряки. А вже в лютому того ж року до нього викликали швидку допомогу.

Також раніше "Телеграф" публікував інформацію про те, що Кіркоров засвітився в окупованій Горлівці. Він привіз до дитячого центру "щедрі дари" у вигляді принтерів та кондиціонерів.