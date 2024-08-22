Все из-за смешного штрафа: 92-летнего отца Киркорова могут бросить за решетку

Бедрос Филиппович в 92 года все еще за рулем

Отец короля российской эстрады Филиппа Киркорова попал в беду из-за нарушения правил дорожного движения. Несмотря на свой почтенный возраст, 92-летний Бедрос Киркоров до сих пор активно управляет автомобилем. Однако, похоже, что пенсионер не слишком переживает за соблюдением скоростного режима. Это привело к серьезным проблемам с законом, которые могут обернуться арестом для пожилого мужчины.

По сообщению российских СМИ, отец Филиппа Киркорова трижды нарушил скоростной режим. Общая сумма штрафов составила 1500 рублей. Однако Бедрос Филиппович проигнорировал требование уплатить штрафы, что привело к возбуждению административного дела.

Теперь Бедросу Киркорову грозит арест на срок до 15 суток или новый штраф в двойном размере. Стоит отметить, что это не первый случай, когда отец известного певца пренебрегает правилами дорожного движения.

Несмотря на солидный возраст и некоторые проблемы со здоровьем, Бедрос Киркоров продолжает вести активный образ жизни. Но в январе прошлого года он попал в больницу из-за проблем с сердцем, одышки и отеки. А уже в феврале того же года к нему вызвали скорую помощь.

Также ранее Телеграф публиковал информацию о том, что Киркоров засветился в оккупированной Горловке. Он привез в детский центр "щедрые дары" в виде принтеров и кондиционеров.