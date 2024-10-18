В Україні різко обвалився продаж авто

Через війну в українців значно знизилася купівельна спроможність

Українці почали значно менше купувати авто. У вересні 2024 року кількість проданих нових машин з бензиновими двигунами скоротилася на 20% порівняно з минулим роком.

За даними асоціації "Укравтопром", українці придбали лише 2,1 тисячі таких транспортних засобів. Частка бензинових автомобілів у загальних продажах нових легковиків також зменшилася з 46% до 37%.

Які авто популярні в Україні

Лідером серед нових бензинових автомобілів у вересні став кросовер Mazda CX5. Українці придбали 161 одиницю цієї моделі. На другому місці опинилася Skoda Karoq з результатом у 135 проданих автомобілів. Третю сходинку посіла Skoda Octavia — 122 машини. Замикають п'ятірку найпопулярніших Hyundai Tucson (109 авто) та KIA Sportage (108 авто).

Ринок вживаних імпортованих автомобілів з бензиновими двигунами також зазнав падіння. У вересні попит на такі машини зменшився на 16% порівняно з таким же періодом минулого року. Загалом українці придбали 7,8 тисячі вживаних бензинових авто з-за кордону.

Середній вік імпортованих вживаних бензинових автомобілів склав 10,6 року. Найпопулярнішою моделлю серед них став Volkswagen Golf — українці придбали 616 таких машин. На другому місці опинилася Audi Q5 з результатом у 373 автомобілі. Третє місце посів Volkswagen Tiguan — 349 одиниць. Четверту та п'яту сходинки зайняли Renault Megane (326 авто) та Skoda Octavia (312 авто) відповідно.

Раніше "Телеграф" писав, що китайські та європейські автомобільні гіганти зійшлися у двобої на Паризькому автосалоні 2024. Великі китайські автовиробники, такі як BYD і Leapmotor, представляють нові моделі.