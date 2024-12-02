Драгер просто зашкалив. Смертельну дозу алкоголю виявили у водія у Вінниці (фото)

Така доза алкоголю вважається смертельною

У Вінниці минулої ночі патрульні спіймали дуже п'яного водія. На вулиці Театральній правоохоронці зупинили автомобіль Hyundai Santa Fe, за кермом якого перебував 45-річний чоловік.

Під час перевірки інспектори одразу помітили характерні ознаки нетверезого стану водія. Зокрема, від чоловіка відчувався різкий запах алкоголю, спостерігалися явні порушення координації рухів. Це одразу привернуло увагу патрульних та стало приводом для детальної перевірки, йдеться у повідомленні пресслужби Патрульної поліції Вінниччини.

Прилад "Драгер" показав надзвичайно високий рівень алкоголю в організмі водія — понад 5 проміле. Такий показник є критичним і становить серйозну загрозу життю не лише іншим учасникам дорожнього руху, але й самому життю порушника. Він у 25 разів перевищує максимально допустиму дозу для водіння авто.

Патрульні склали відразу декілька протоколів. Зокрема, документи були оформлені за статтями: 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), частиною 2 статті 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) та частиною 3 статті 122 (порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху).

Також раніше "Телеграф" писав про те, що п'яний водій-далекобійник погрожував патрульним гранатою. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та вимагав повернути йому документи.