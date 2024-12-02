Драгер просто зашкалил. Смертельную дозу алкоголя обнаружили у водителя в Виннице (фото)

Такая доза алкоголя считается смертельной.

В Виннице минувшей ночью патрульные поймали очень пьяного водителя. На улице Театральной стражи порядка остановили автомобиль Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

Во время проверки инспекторы сразу заметили характерные признаки нетрезвого состояния водителя. В частности, от мужчины ощущался резкий запах алкоголя, наблюдались явные нарушения координации движений.

Прибор "Драгер" показал очень высокий уровень алкоголя в организме водителя — более 5 промилле. Такой показатель является критическим и представляет серьезную угрозу жизни не только других участников дорожного движения, но и самой жизни нарушителя. Он в 25 раз превышает максимально допустимую дозу для вождения.

Патрульные составили сразу несколько протоколов. В частности, документы были оформлены по статьям: 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), частью 2 статьи 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и частью 3 статьи 122 (нарушение правил остановки, стоянки)., создающих препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения).

Также ранее "Телеграф" писал о том, что пьяный водитель-дальнобойщик угрожал патрульной гранатой. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал вернуть ему документы.