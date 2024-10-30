Чи потрібен чоловіку військовий квиток для реєстрації авто
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Це стосується й отримання водійського посвідчення
В Україні новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, дещо змінив порядок і правила військового обліку. Однак не вплинув на роботу сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ.
За інформацією Головного сервісного центру МВС, порядок надання послуг у центрах залишається незмінним, а водії можуть і надалі обмінювати посвідчення водія або реєструвати свої транспортні засоби без військового квитка.
Тобто чоловікам призовного віку не потрібно пред’являти військово-обліковий документ для отримання послуг у сервісних центрах. Оформлення автомобільних документів можливе без додаткових вимог, пов’язаних із мобілізацією.
Документи, які потрібні для обміну посвідчення водія:
- паспорт або ID-картка з місцем реєстрації;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
- наявне посвідчення водія.
Для перереєстрації авто та оформлення купівлі-продажу потрібні наступний перелік документів:
- паспорт або ID-картка;
- ІПН;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- довіреність на іншу особу (за потреби).
Також ГСЦ МВС зазначає, що передній запис у сервісних центрах можливий як онлайн, так і через термінали в установах. До того, послуги з купівлі-продажу авто доступні у додатку "Дія", а обмін водійського посвідчення — у "Кабінеті водія" та у "Дії".
Нагадуємо, що є зміни, про які українець має сам повідомити в ТЦК та СП, зокрема якщо вони відбулись у:
- сімейному стані;
- місці проживання (перебування);
- номерах зв'язку;
- адресах електронних пошт;
- освіті;
- місці роботи;
- посаді;
- стані здоров'я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).
У разі невиконання чоловіком таких вимог, військкомат може притягнути його до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисячі гривень.
Якщо ТЦК та СП має можливість дізнатись персональні дані призовника, військовозобов'язаного чи резервіста за допомогою електронної взаємодії з іншими інформаційними системами та реєстрами, то їх не можна буде притягнути до відповідальності, зазначають юристи.
Раніше "Телеграф" писав, чи потрібен чоловіку військовий квиток для реєстрації шлюбу. В консульських установах за кордоном можуть вимагати оновлення військово-облікових даних.