Рус

Чи потрібен чоловіку військовий квиток для реєстрації авто

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Послуги сервісного центру МВС
Послуги сервісного центру МВС. Фото Колаж "Телеграфу"

Це стосується й отримання водійського посвідчення

В Україні новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, дещо змінив порядок і правила військового обліку. Однак не вплинув на роботу сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією Головного сервісного центру МВС, порядок надання послуг у центрах залишається незмінним, а водії можуть і надалі обмінювати посвідчення водія або реєструвати свої транспортні засоби без військового квитка.

Тобто чоловікам призовного віку не потрібно пред’являти військово-обліковий документ для отримання послуг у сервісних центрах. Оформлення автомобільних документів можливе без додаткових вимог, пов’язаних із мобілізацією.

Документи, які потрібні для обміну посвідчення водія:

  • паспорт або ID-картка з місцем реєстрації;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  • наявне посвідчення водія.

Для перереєстрації авто та оформлення купівлі-продажу потрібні наступний перелік документів:

  • паспорт або ID-картка;
  • ІПН;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довіреність на іншу особу (за потреби).

Також ГСЦ МВС зазначає, що передній запис у сервісних центрах можливий як онлайн, так і через термінали в установах. До того, послуги з купівлі-продажу авто доступні у додатку "Дія", а обмін водійського посвідчення — у "Кабінеті водія" та у "Дії".

Нагадуємо, що є зміни, про які українець має сам повідомити в ТЦК та СП, зокрема якщо вони відбулись у:

  • сімейному стані;
  • місці проживання (перебування);
  • номерах зв'язку;
  • адресах електронних пошт;
  • освіті;
  • місці роботи;
  • посаді;
  • стані здоров'я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

У разі невиконання чоловіком таких вимог, військкомат може притягнути його до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Якщо ТЦК та СП має можливість дізнатись персональні дані призовника, військовозобов'язаного чи резервіста за допомогою електронної взаємодії з іншими інформаційними системами та реєстрами, то їх не можна буде притягнути до відповідальності, зазначають юристи.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібен чоловіку військовий квиток для реєстрації шлюбу. В консульських установах за кордоном можуть вимагати оновлення військово-облікових даних.

Теги:
#Мобілізація #МВС #Реєстрація авто #Військовий квиток