Чи потрібен чоловіку військовий квиток для реєстрації авто

Це стосується й отримання водійського посвідчення

В Україні новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, дещо змінив порядок і правила військового обліку. Однак не вплинув на роботу сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією Головного сервісного центру МВС, порядок надання послуг у центрах залишається незмінним, а водії можуть і надалі обмінювати посвідчення водія або реєструвати свої транспортні засоби без військового квитка.

Тобто чоловікам призовного віку не потрібно пред’являти військово-обліковий документ для отримання послуг у сервісних центрах . Оформлення автомобільних документів можливе без додаткових вимог, пов’язаних із мобілізацією.

Документи, які потрібні для обміну посвідчення водія:

паспорт або ID-картка з місцем реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

наявне посвідчення водія.

Для перереєстрації авто та оформлення купівлі-продажу потрібні наступний перелік документів:

паспорт або ID-картка;

ІПН;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Також ГСЦ МВС зазначає, що передній запис у сервісних центрах можливий як онлайн, так і через термінали в установах. До того, послуги з купівлі-продажу авто доступні у додатку "Дія", а обмін водійського посвідчення — у "Кабінеті водія" та у "Дії".

Нагадуємо, що є зміни, про які українець має сам повідомити в ТЦК та СП, зокрема якщо вони відбулись у:

сімейному стані;

місці проживання (перебування);

номерах зв'язку;

адресах електронних пошт;

освіті;

місці роботи;

посаді;

стані здоров'я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

У разі невиконання чоловіком таких вимог, військкомат може притягнути його до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Якщо ТЦК та СП має можливість дізнатись персональні дані призовника, військовозобов'язаного чи резервіста за допомогою електронної взаємодії з іншими інформаційними системами та реєстрами, то їх не можна буде притягнути до відповідальності, зазначають юристи.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібен чоловіку військовий квиток для реєстрації шлюбу. В консульських установах за кордоном можуть вимагати оновлення військово-облікових даних.