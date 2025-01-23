В Україні дозволили обирати оператора для доставки водійських посвідчень та номерів: як було та як стало

Відтепер водійські посвідчення, техпаспорти й номерні знаки можна отримувати через будь-якого оператора поштового зв'язку

Уряд України дозволив обирати поштового оператора, послугами якого можна буде скористатися для доставки водійських посвідчень. Також уряд вдосконалив процедури для зняття транспортних засобів з обліку.

Про це пише "Судово-юридична газета". Зазначається, що Кабінет міністрів України 22 січня вніс зміни до постанови КМУ від 08.05.1993 №340 та постанови КМУ від 07.09.1998 №1388.

Відтепер водійські посвідчення, техпаспорти й номерні знаки можна отримувати через будь-якого оператора поштового зв'язку, який буде зручним для клієнта. Раніше отримати все це було можна тільки через державну "Укрпошту". Втім, ще півроку у неї буде зберігатися монополія – до моменту набрання чинності новими правилами.

Окрім того, уряд дозволив у спрощеному порядку знімати з обліку автомобілі, власники яких тимчасово не користуються транспортом в Україні. Зазначається, що насамперед це дозволить укладати договори страхування авто на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців. Загалом це полегшить процедури для людей, які користуються транспортом сезонно, або тимчасово не використовують його загалом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як повернути водійські права, якщо їх забрали за п’яне водіння. У деяких випадках потрібно буде знову вчитись в автошколі.

Також зазначимо, що нові правила реєстрації авто у Німеччині для біженців з України набули чинності вже з 1 жовтня 2024 року. Особи, які проживають у країні понад 1 рік, мають отримати німецькі номери та сплатити митний збір.