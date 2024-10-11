Голанд прямо під час матчу повідомив, що стане татом: як виглядає дівчина суперфорварда (фото)

Відомий норвезький футболіст уперше стане батьком

Нападник збірної Норвегії та "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд оформив дубль у матчі Ліги націй УЄФА проти Словенії (3:0). Торік норвежець був дуже близьким до "Золотого м’яча".

Після одного зі своїх голів Голанд підійшов до камери та засунув м’яч під футболку. Таким чином футболіст повідомив, що вперше стане батьком, передає "Телеграф".

Дівчину Ерлінга звуть Ізабель Хаугсенг Йогансен. Пара довго не афішувала свої стосунки. Голанд розпочав свою кар’єру в невеликому норвезькому клубі Брюне з однойменного міста. Ізабель також грала у цій футбольній академії й навіть вважалася перспективною футболісткою. Про їхні романтичні стосунки почали здогадуватися, коли дівчина все частіше почала відвідувати Дортмунд, де Ерлінг став зіркою світового класу. Зараз дівчина працює у магазині модного одягу.

Ерлінг Голанд та Ізабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

Ерлінг Голанд та Ізабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

Ерлінг Голанд та Ізабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

Ерлінг Голанд та Ізабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

Ерлінг Голанд та Ізабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

Ерлінг Голанд та Ізабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

До речі, Ерлінг забив 34 голи у 36 матчах за Норвегію і став найкращим бомбардиром національної команди у віці 24 років. Попередній рекорд належав Йоргену Юве (33 голи).

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