По всей Украине объявляли воздушную тревогу: причина (обновлено)

Не игнорируйте сирены

В обед, 17 апреля, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сирены включили во всех областях из-за взлета МИГ-31К в России.

Впрочем, о пусках ракет сообщений нет. Впрочем, ситуация может измениться.

Мониторы сообщают, что МиГ-31К, взлетевший с аэродрома "Саваслейка", держит курс в направлении нашей границы. Также второй борт взлетел из Астрахани.

В патрульной полиции ранее сообщалось, что на Пасху существует большой риск нанесения врагом ракетного удара по разным областям. Поэтому в большинстве областей комендантский час не ослабили (кроме Хмельнитчины). Украинцам накануне праздников советуют не игнорировать воздушную тревогу, соблюдать комендантские часы, а в регионах, приближенных к фронту, отдавать предпочтение богослужению онлайн.

Обновлено. По всей Украине объявили об отмене воздушной тревоги. Вражеские истребители отходят от нашей границы – угроза миновала. Похоже, полет был тренировочным.

Напомним, по Украине 17 апреля прокатилась волна минуний. Студентов и работников срочно выводят из построек. В полиции ранее отмечали, что к таким сообщениям обычно причастны либо люди с оккупированных территорий, либо из мест лишения свободы, обычно они выполняют такие противоправные действия за деньги.

Ранее Телеграф также сообщал, что в Харькове масштабный пожар после атаки. Огонь охватил тысячу квадратов.