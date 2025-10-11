Відомого бізнесмена знайшли мертвим в Києві. Він міг застрелитися через Трампа (фото)

Популярного блогера і трейдера знайшли застреленим у своєму Lamborghini.

Вранці 11 жовтня в Києві, на Оболоні, у салоні автомобіля Lamborghini Urus виявили тіло відомого блогера, який займався криптовалютами. За даними джерел, йдеться про 32-річного Костянтина Ганіча. "Телеграф" писав про нього — зокрема, про інше коштовне авто преміумкласу. Ганіч був директором ГО "Асоціація трейдерів України" та співвласником консалтингової компанії "ТСТА КОНСАЛТІНГ", що надає освітні й консультативні послуги у сфері фінансів та інвестицій.

Що потрібно знати

Вранці 11 жовтня на Оболоні в Києві у салоні Lamborghini Urus знайшли тіло 32-річного блогера Костянтина Ганіча, який працював із криптовалютами.

Поліція підтвердила вогнепальне поранення голови та розслідує самогубство.

Напередодні смерті Ганіч повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові проблеми та надіслав прощальне повідомлення.

Можливою причиною його стану стало різке падіння крипторинку після заяви Трампа про мита для Китаю.

Костянтин Ганіч продавав курси трейдерства

Поліція підтверджує, що у чоловіка вогнепальне поранення голови, поруч із тілом знаходилась зареєстрована на нього зброя. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою відміткою "самогубство". У його Telegram-каналі KostyaKudo також підтвердили смерть.

На місці смерті працювали криміналісти

Lamborghini Urus, у якій сталось самогубство

За попередньою інформацією, напередодні смерті Ганіч повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі та надіслав прощальне повідомлення. Можливою причиною його стану стало різке падіння світового крипторинку.

Після оголошення президента США Дональда Трампа про введення додаткового 100% мита на китайські товари та обмеження експорту американського програмного забезпечення крипторинок різко впав. Зазначимо, п’ятниця, 10 жовтня, принесла потужний обвал крипторинку — ціна біткоїна впала до $110 623, одне з найрізкіших денних знижень за останні місяці. За даними платформи Coinglass, лише за останні 24 години було ліквідовано криптопозицій більш ніж на $1 млрд, а загальні втрати з ринку деривативів перевищили $2 млрд.

Падіння біткоїна 10-11 жовтня/ Coinglass

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається з криптовалютою в Україні. Верховна Рада зробила перший крок до легалізації та оподаткування крипторинку в Україні, ухваливши у першому читанні законопроєкт №10225, що визначає основні правила обігу віртуальних активів.