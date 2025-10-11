Могли "допомогти" вмерти? Спливло цікаве про Костю Кудо та його борги

Ганіч був директором ГО "Асоціація трейдерів України" та співвласником консалтингової компанії "ТСТА КОНСАЛТІНГ",

Смерть відомого криптопідприємця Костянтина Кудо (прізвище Ганіч) вже починає обростати різними домислами. Адже чимало людей не вірять у версію про самогубство.

Що треба знати:

У Києві в салоні автомобіля Lamborghini Urus виявили тіло відомого блогера

Слідство проводить розслідування, основна — версія самогубство

Один з інвесторів наполягає, що Костю Кудо вбили

"Телеграф" зібрав головну інформацію по смерті криптобізнесмена Кудо. Відомо, що чоловіка знайшли з вогнепальною раною в авто у Києві. Поліція нібито розслідує справу за версією самогубства, однак люди кажуть інше.

Самогубство чи ні? Що відомо про смерть Кудо

Так, у мережі пишуть, що з Кудо співпрацювало чимало чиновників та впливових людей, які інвестували через нього у крипту. Бізнесмен також допомагав ЗСУ, зокрема ГУР та іншим складовим СОУ.

За версією про самогубство, чоловік нібито не витримав падіння крипти 10 жовтня. Адже після зміни ринку він нібито втратив щонайменше $30 млн тільки інвесторських коштів. При цьому були й особисті гроші на рахунках. Зауважимо, що інвестування у криптовалюту передбачає те, що людина дає Кудо гроші і вже на власний розсуд торгує ними, збільшуючи прибуток.

Костя Кудо

За попередньою інформацією, напередодні смерті Ганіч повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі та надіслав прощальне повідомлення. Саме це наштовхує на версію про самогубство.

Не пропустіть: Блогер Ганіч розстався з коханою за кілька місяців до смерті. Хто вона і як виглядає (фото).

Вбив злий інвестор? Чому версію самогубства відкидають

Близько знайомий з Кудо інвестор каже, що бізнесмен не міг накласти на себе руки. Адже він "мав холодний та стабільний розум". Ймовірніше, на думку чоловіка, Кудо вбили.

"Людина вирівняла свій режим, щодня займалася спортом і була в гарному настрої. Днями з ним обговорювали це. Можливо, пізніше ми дізнаємося більше інформації, але моя версія — його вбили", — каже джерело.

Авто, де знайшли Костю Кудо

За його словами, якби усі криптоінвестори та бізнесмени накладали на себе руки після обвалу ринку — крипти б не було. Адже усі знають, що цей ринок дуже швидко змінюється, тут навіть на падінні можна заробляти. Більш ймовірні інші версії — вбивство за борги.

Додамо, в одному з інтерв'ю покійний Кудо казав, що один із його проєктів вимушено закрився через компаньйона, який позабирав доступи до криптогаманців. Внаслідок цього підприємець почав отримувати численні погрози від інвесторів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що востаннє запостив у мережі Костя Кудо, тіло якого знайшли 11 жовтня в Києві.