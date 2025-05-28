Цены не "кусаются": какие бюджетные авто есть на авторынке в Луцке в конце мая (обзор)

Новые предложения на авторынке: обзор самых дешевых вариантов

Авторынок в Луцке в конце мая пополнился новыми автомобилями. Покупатели могут найти много предложений за несколько тысяч долларов.

Подробный обзор ситуации на рынке показал популярный YouTube канал Vladen_auto. Эксперты зафиксировали появление доступных вариантов для разных категорий водителей.

Opel Astra H (233 тыс. грн/5 600 долл.)

Автомобиль 2009 года выпуска оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра. Пробег составляет 208 тысяч километров. Кузов не имеет серьезных повреждений от коррозии. Салон сохранен в хорошем состоянии. Цена – 5600 долларов.

Opel Zafira (263 тыс. грн/6 300 долл.)

Минивэн серого цвета 2011 с мотором 1,6 литра имеет пробег 250 тысяч километров. Цена автомобиля составляет 6300 долларов или 263 тысяч гривен. Авто еще не имеет украинской регистрации

Renault Clio (283 600 грн/6 800 долл.)

Компактный хэтчбек 2012 оснащен дизельным двигателем объемом 1,5 литра. Продавец сказал, что машина в хорошей комплектации — климат и круиз-контроль, впрочем, не указал пробега. Автомобиль еще не прошёл таможенное оформление в Украине.

Полное видео обзора смотрите здесь:

Также ранее "Телеграф" писал, какие самые дешевые предложения есть на авторынке Украины. Здесь есть машины по цене смартфона.