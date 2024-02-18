Погашення боргу не допоможе: експерт сказав, що робити, якщо відключили світло за несплату

Необхідно сплатити кілька послуг

З лютого 2024 року українцям, які мають заборгованість за електроенергію, почали відключати світло. Якщо сплатити борг, подачу електроенергії не відновлять.

Про це пише "Finance.ua" з посиланням на голову Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка. За словами експерта, для відновлення подачі електроенергії необхідно сплатити кілька послуг.

Йдеться не лише про погашення боргу, а й про оплату за від’єднання від електромережі та приєднання до неї.

Так, наприклад, оператор системи розподілу Волинебленерго після отримання інформації про боржників припиняє постачати електроенергію до їхніх будинків та квартир. Боржникам необхідно сплатити суму боргу, а також заплатити за відключення та підключення електроустановки у сумі 322,20 грн та 373,20 грн, щоб знову отримувати послуги з електропостачання.

"Загальна сума становитиме 695,4 грн, якщо роботи проводяться в електролічильнику на комутаційному апараті, і 705,10 грн/1428,60 грн (всього 2133,7 грн), якщо роботи передбачені на повітряній лінії", — повідомив Попенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у березні 2024 року тариф на світ в Україні залишиться 2,64 грн за кВт-год. Глава Міенерго Герман Галущенко зазначив, що ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону буде незмінною.