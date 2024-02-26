Знижка 100% на комуналку: кому доступна та як отримати

Потрібна довідка або записи в трудовій книжці

Пенсіонери, які працювали в селі за певними спеціальностями, мають право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. В тому числі на придбання твердого та рідкого пічного палива, а також скрапленого газу.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

Хто може користуватись пільгою?

Пільга, в межах встановлених норм, надається колишнім: педагогічним працівникам; медичним та фармацевтичним працівникам; спеціалістам із захисту рослин; працівникам музеїв, бібліотек; працівникам державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Пільга не поширюється на членів сім’ї пенсіонера. Вона залежить від доходу пільговика надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (в 2024 році це 4 240 грн). Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця визначення такого права.

Необхідні документи

Потрібно мати довідку або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями. На підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).

Для призначення пільги пенсіонерам, які перебувають на обліку в Реєстрі, потрібно надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Як звернутися?

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один із способів:

особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

Раніше "Телеграф" писав, скільки прийдеться заплатити за світло у березні. В Міненерго назвали точні цифри.