Ничего святого: клирик УПЦ МЦ использовал ребенка и катафалк, чтобы вывезти уклониста

Ребенка спрятали в катафалке, под ведрами и одеялом

Священник Украинской православной церкви (УПЦ, также неофициально употребляемый термин УПЦ Московского патриархата — прим. ред.) пытался вывезти в Молдову уклониста: для этого использовал катафалк и 10-летнего сына односельчанина. На границе священнослужителя задержали украинские пограничники, для которых подобные случаи не единичны.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ на своей странице в Facebook. Батюшку задержали на транзитном участке автодороги "Одесса-Рени".

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда остановили катафалк под управлением 45-летнего священнослужителя УПЦ. Клирик подвозил жителя Луганщины призывного возраста. Перевозчик намеревался высадить пассажира, чтобы тот нелегально попал в Молдову. А чтобы количество человек в транспортном средстве совпало (на обратном пути — при. ред.), водитель спрятал в катафалке — под ведрами, шинами и одеялом — 10-летнего мальчика, сына односельчанина", — отмечается в сообщении.

Священник использовал ребенка, чтобы пересечь границу

Пограничники разоблачили намерения церковника, а ребенка вернули родителям. Относительно священника УПЦ направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

На пассажира, который хотел незаконно попасть в Молдову, тоже составили протокол: административное правонарушение по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о мужчине, который пытался незаконно пересечь границу на Харьковщине. Его задержали с помощью дрона.