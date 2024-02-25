Комісія на посаду голови НАЗК визначилася з переможцем: що відомо про Віктора Павлущика

За кандидата віддали голоси усі шість членів комісії

Національне агентство протидії корупції (НАЗК) обрало нового главу. Конкурсна комісія повідомила, що ним став керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик.

Оголошення переможця відбулося у прямому ефірі засідання комісії, яке транслювалось у youtube-каналі Кабінету міністрів.

Комісія з трьох представників уряду та трьох представників міжнародних донорів одноголосно ухвалила рішення про те, щоб направити до Кабміну рекомендацію про призначення Павлущика головою НАЗК.

Під час розмови з комісією Павлущик зазначив, що першочерговими завданнями на новому посту бачить:

аналіз виконання рекомендацій аудиту та рекомендацій Єврокомісії,

акцент на дебюрократизації та цифровізації Агентства,

нормотворчу діяльність

Віктор Павлущик уродженець Вінниці, 2008 року отримав диплом спеціаліста Академії СБУ з кваліфікації юриста зі знанням англійської мови. 2014 року також отримав диплом спеціаліста Київського національного університету імені Тараса Шевченка з кваліфікації економіст-міжнародник.

З 2015 року працює в НАБУ, де пройшов шлях від детектива до старшого детектива – керівника відділу детективів. Має спеціальне звання підполковника НАБУ.

Як повідомлялося раніше, Україна суттєво покращила свій результат в індексі сприйняття корупції. Зростання її рейтингу стало одним із найбільших серед країн за минулий рік.