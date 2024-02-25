Комісія на посаду голови НАЗК визначилася з переможцем: що відомо про Віктора Павлущика
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За кандидата віддали голоси усі шість членів комісії
Національне агентство протидії корупції (НАЗК) обрало нового главу. Конкурсна комісія повідомила, що ним став керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик.
Оголошення переможця відбулося у прямому ефірі засідання комісії, яке транслювалось у youtube-каналі Кабінету міністрів.
Комісія з трьох представників уряду та трьох представників міжнародних донорів одноголосно ухвалила рішення про те, щоб направити до Кабміну рекомендацію про призначення Павлущика головою НАЗК.
Під час розмови з комісією Павлущик зазначив, що першочерговими завданнями на новому посту бачить:
- аналіз виконання рекомендацій аудиту та рекомендацій Єврокомісії,
- акцент на дебюрократизації та цифровізації Агентства,
- нормотворчу діяльність
Віктор Павлущик уродженець Вінниці, 2008 року отримав диплом спеціаліста Академії СБУ з кваліфікації юриста зі знанням англійської мови. 2014 року також отримав диплом спеціаліста Київського національного університету імені Тараса Шевченка з кваліфікації економіст-міжнародник.
З 2015 року працює в НАБУ, де пройшов шлях від детектива до старшого детектива – керівника відділу детективів. Має спеціальне звання підполковника НАБУ.
Як повідомлялося раніше, Україна суттєво покращила свій результат в індексі сприйняття корупції. Зростання її рейтингу стало одним із найбільших серед країн за минулий рік.