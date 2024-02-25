Комиссия на должность главы НАПК определилась с победителем: что известно о Викторе Павлущике
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За кандидата отдали голоса все шесть членов комиссии
Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) избрало нового главу. Конкурсная комиссия сообщила, что им стал руководитель отдела детективов НАБУ Виктор Павлущик.
Объявление победителя произошло в прямом эфире заседания комиссии, которое транслировалось в youtube-канале Кабинета министров.
Комиссия из трех представителей правительства и трех представителей международных доноров единогласно приняла решение о том, чтобы направить в Кабмин рекомендацию о назначении Павлущика главой НАПК.
Во время разговора с комиссией Павлущик отметил, что первостепенными заданиями на новом посте видит:
- анализ выполнения рекомендаций аудита и рекомендаций Еврокомиссии,
- акцент на дебюрократизации и цифровизации Агентства,
- нормотворческую деятельность
Виктор Павлущик уроженец Винницы, в 2008 году получил диплом специалиста Академии СБУ по квалификации юриста со знанием английского языка. В 2014 году также получил диплом специалиста Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по квалификации экономист-международник.
С 2015 года работает в НАБУ, где прошел путь от детектива до старшого детектива — руководителя отдела детективов. Имеет специальное звание подполковника НАБУ.
Как сообщалось ранее, Украина существенно улучшила свой результат в индексе восприятия коррупции. Рост её рейтинга стал одним из самых больших среди стран за прошлый год.