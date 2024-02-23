"Путін, наведи лад з Україною": стала відома доля польського фермера зі скандальним плакатом

В окружній прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження

Польському фермерові зі скандальним плакатом про Путіна загрожує п'ять років в’язниці. Проросійськи налаштованому протестувальникові були пред'явлені офіційні звинувачення.

Про це пише польське видання Onet. Зазначається, що фермерові інкримінують розпалювання загарбницької війни проти Польщі, вихваляння агресії Росії проти України та пропаганду комуністичної ідеології.

"Під час акції протесту фермерів у вівторок на виїзді з траси А1 у Горжичках на одному з тракторів був прапор СРСР і написаний власноруч банер: "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими можновладцями". Поліцейські затримали тракториста, встановили його особу, підготували фото- та відеодокументацію; також вони вилучили банер і прапор", — пише видання.

Зазначається, що в окружній прокуратурі було відкрито кримінальне провадження пов’язане з так званими, злочинами "на ґрунті ненависті". 22 лютого розпочалася перевірка, а 23, в п'ятницю, проросійського фермера викликали на допит.

"Йоанна Сморчевська, прессекретарка окружної прокуратури в Ґлівіце, повідомила, що Пйотру Г. інкримінують публічне підбурювання до початку агресивної війни проти Польщі та публічне вихваляння ведення агресивної війни проти України. Так у прокуратурі розтлумачили напис на тракторі. Друга частина звинувачення стосується публічної пропаганди комуністичної ідеології", — зазначають журналісти.

Тепер польському фермерові зі скандальним плакатом про Путіна загрожує 5 років в’язниці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з польських фермерів виявився "агентом Росії". Протестувальник читає пропагандистські ресурси РФ та ширить у мережі фейки ворога.