"Потрібно діяти": український посол рішуче відреагував на новий скандал з польськими фермерами

Безкарність у цій ситуації неприйнятна

Посол України в Польщі Василь Зварич відреагував на випадок з розсипанням українського збіжжя, яке після проходження митного контролю прямувало транзитом до Німеччини. Він зазначив, що дипломатичне представництво нашої країни вимагає покарати винуватців чергового інциденту.

А також не допустити нормалізації таких дій протестувальників. Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні вранці на залізничній станції в Дорогуську зловмисники відкрили люки двох зерновозів з України, з яких на колію висипано ріпак", – написав посол.

Український дипломат зауважив, що посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.

"Безкарність є неприйнятною. Злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно", – наголосив Василь Зварич.

Зауважимо, що "Укрзалізниця", яка перевозила вантаж, готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

Раніше "Телеграф" писав, що польські фермери, які влаштували блокаду кордону з Україною, планують акції протесту на кордоні з ще однією країною. З 1 березня поляки блокуватимуть пункт пропуску у польському селищі Будзисько на кордоні з Литвою.