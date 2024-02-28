Головна загроза - не від російських військових: політолог про ризики візиту Зеленського до Вірменії

Будь-яка подібна дія з боку Росії вважатиметься грубим та агресивним актом

Візит президента України Володимира Зеленського до Вірменії викликав острахи у суспільства щодо його безпеки. Проте насправді ж такі дипломатичні зустрічі ретельно плануються та не становлять великої небезпеки.

Таку думку висловив "Телеграфу" політолог Ярослав Божко. Він також додав, що Росія малоймовірно наважиться на відриті провокації.

Політолог наголосив, що напади на політиків, на глав держав, як правило, здійснюються не офіційними військовослужбовцями, а підпільними організаціями, пов'язаними з іноземними розвідками.

"У контексті безпеки президента, думаю, значно більша небезпека від проросійських кіл, які існують в вірменському політикумі та бізнес-середовищі, аніж від конкретних російських військових. Усі вони — на виду, і будь-яка їхня дія миттєво буде зарахована як дуже брутальний, агресивний акт з боку Росії", — зазначив Ярослав Божко.

Більше про те, чого чекати від закордонної поїздки глави української держави у Вірменію, читайте у матеріалі "Телеграфу" Зеленський їде у Вірменію, де є російська військова база. Чи безпечно це для президента

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський після поїздки до Саудівської Аравії здійснив неоголошений візит до Албанії. Там він уже зустрівся із главою МЗС.