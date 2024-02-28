Главная угроза – не от российских военных: политолог о рисках визита Зеленского в Армению

Любое подобное действие со стороны России будет считаться грубым и агрессивным актом

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению вызвал опасения у общества насчет его безопасности. Однако на самом деле такие дипломатические встречи тщательно планируются и не представляют большой опасности.

Такое мнение высказал "Телеграфу" политолог Ярослав Божко. Он также добавил, что Россия маловероятно решится на отрытые провокации.

Политолог подчеркнул, что нападения на политиков, на глав государств, как правило, совершаются не официальными военнослужащими, а подпольными организациями, связанными с иностранными разведками.

"В контексте безопасности президента, думаю, гораздо большая опасность от пророссийских кругов, которые существуют в армянской политикуме и бизнес-среде, чем от конкретных российских военных. Все они — на виду, и любое их действие мгновенно будет засчитано как очень грубый, агрессивный акт со стороны России", — отметил Ярослав Божко.

Больше о том, чего ждать от заграничной поездки главы украинского государства в Армению, читайте в материале "Телеграфа" Зеленский уезжает в Армению, где есть российская военная база. Безопасно ли это для президента

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Саудовскую Аравию совершил необъявленный визит в Албанию. Там он уже встретился с главой МИДа.