Зручність і персоналізований підхід: що отримають користувачі мобільного застосунку NOVUS

Мобільні застосунки – це must have для сучасного продуктового рітейлу. Наявність цієї опції суттєво економить час та робить покупки в улюблених магазинах ще зручнішими. Тож не дивно, що все більше українських мереж посилюють наявність сайту інтуїтивними застосунками.

Наприкінці 2023 року власний мобільний застосунок запустила мережа супермаркетів NOVUS. Окрім базового функціонала він забезпечує доступ до програми лояльності, акцій та персоналізованих пропозицій. Наша редакція вже завантажила новий мобільний застосунок та ознайомилася з його перевагами. Розповідаємо про найважливіше.

На першому місці – клієнт

Однією із головних цінностей мережі NOVUS є турбота про клієнта і фокус на його потребах. Відповідно усі стратегії та нововведення, що впроваджуються в компанії, покликані покращити досвід покупців, які відвідують фізичні магазини чи замовляють товари онлайн.

Насамперед із цим допомагає CRM (Customer Relationship Management або управління відносинами з клієнтами). Завдяки цій системі компанія має доступ до інформації, що дає змогу реалізовувати програми лояльності, налагоджувати комунікацію із покупцями та, звісно, отримувати аналітику для подальших покращень.

Як поділилася з нами команда відділу лояльності та CRM мережі NOVUS, на практиці турбота про клієнта у поєднанні з ретельним аналізом його потреб допомогли визначити цінову політику мережі супермаркетів, сформувати актуальний асортимент та запустити корисні акційні пропозиції. Корисні пропозиції, які допомагають заощадити:

Вечірні знижки на готові страви -40%. Повертаючись з роботи додому, покупці NOVUS можуть не хвилюватися за приготування вечері. Адже після 20:00 мережа надає знижки на всю кулінарію. Кухарі супермаркетів постійно оновлюють вітрину салатами, котлетами, биточками та гарнірами, щоб навіть увечері клієнти насолоджувалися свіжістю улюблених страв.

Повертаючись з роботи додому, покупці NOVUS можуть не хвилюватися за приготування вечері. Адже після 20:00 мережа надає знижки на всю кулінарію. Кухарі супермаркетів постійно оновлюють вітрину салатами, котлетами, биточками та гарнірами, щоб навіть увечері клієнти насолоджувалися свіжістю улюблених страв. Програма лояльності NOVUS plus. Користувачі програми лояльності отримують очевидну вигоду: 1% бонусів від усіх своїх покупок, акційні пропозиції, сформовані на базі попередніх покупок, і додаткові знижки до Дня народження. Крім того, саме учасники NOVUS plus першими дізнаються про запуск нових сервісів.

Користувачі програми лояльності отримують очевидну вигоду: 1% бонусів від усіх своїх покупок, акційні пропозиції, сформовані на базі попередніх покупок, і додаткові знижки до Дня народження. Крім того, саме учасники NOVUS plus першими дізнаються про запуск нових сервісів. Двотижневі знижки. Кожні 2 тижні NOVUS оновлює акційний асортимент. Заощадити можна на різноманітних категоріях товарів: свіжі овочі та фрукти, м’ясо та молочка, імпортні продукти та вироби власної марки NOVUS. До слова, на ВТМ до 24.01.24 діють знижки до -40%

Кожні 2 тижні NOVUS оновлює акційний асортимент. Заощадити можна на різноманітних категоріях товарів: свіжі овочі та фрукти, м’ясо та молочка, імпортні продукти та вироби власної марки NOVUS. До слова, на ВТМ до 24.01.24 діють знижки до -40% Великі сезонні промоакції. Наприклад, 2 рази на рік ціна на вино знижується на 40%.

Кожна з акцій дає покупцям можливість відкрити для себе новий продукт, спробувати щось нове, заощадити час і кошти. При цьому NOVUS дбає, щоб ці пропозиції були релевантними та ненав’язливими. Адже місія мережі – зробити покупку зручною, доступною та корисною. Саме такий підхід допомагає аудиторії відчути турботу про себе.

У застосунку зручно переглядати акційні товари/ скриншот

Запуск мобільного застосунку NOVUS

Одним з етапів вдосконалення сервісної складової мережі NOVUS стала реалізація власного мобільного застосунку. У NOVUS розповідають, що це рішення теж було продиктоване потребами покупців, адже 78% із них роблять онлайн замовлення саме з телефону. Хоча застосунок поки не має функціоналу доставки, але допомагає у вирішенні інших важливих задач.

Переваги застосунку NOVUS / Скриншот

Офіційний запуск мобільного застосунку відбувся 6 грудня 2023 року. І майже за три місяці тут зареєструвалися понад 141 000 користувачів, яким відтепер доступні такі опції:

⦁ Картка в телефоні. Застосунок став зручною альтернативою фізичній карті NOVUS plus. Тепер, щоб отримати бонуси за кожну покупку, достатньо відсканувати QR-код з додатка на касі.

⦁ Рекомендації акцій. В меню застосунку є окремий каталог, який дозволяє слідкувати за знижками на товари, що найбільше цікавлять покупця.

⦁ Персональні пропозиції. Кожна запропонована знижка чи нова пропозиція базується на попередніх історіях покупок.

Застосунок зберігає чеки, історії покупок, а також полегшує контроль за обігом бонусів. Це хороше доповнення для тих, хто планує побутовий бюджет та контролює власні витрати.

Зручні опції мобільного застосунку NOVUS / Скриншот

Однією із найцікавіших фішок є сканер ціни, який можна застосувати під час покупок у фізичних магазинах NOVUS. Для цього достатньо навести сканер на штрих-код і перевірити актуальну вартість товару.

До речі тим, хто вперше встановлює додаток, нараховується вітальна винагорода у вигляді бонусів.

За реєстрацію нараховується 25 бонусних балів/ скриншот

Можливості мобільного застосунку NOVUS дивіться у відео

Як завантажити застосунок

Щоб випробувати переваги застосунку NOVUS та вирушити за покупками, не виходячи з дому, достатньо:

Завантажити застосунок в Google Play або в App Store.

Вказати номер телефону, щоб отримати SMS з кодом.

Ввести 4-значний код у спеціальному вікні.

Після цього можна обрати магазин на мапі. Це дозволить бачити персоналізовані пропозиції та перевіряти наявність бажаного товару саме в обраному маркеті. Також авторизовані покупці отримають перелік знижок та соціальних ініціатив від мережі NOVUS. А головне – зручний шопінг та товари високої якості.