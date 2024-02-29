Удобство и персонализированный подход: что получат пользователи мобильного приложения NOVUS

Мобильные приложения – это must have для современного продуктового ритейла. Наличие этой опции существенно экономит время и делает покупки в любимых магазинах удобнее. Неудивительно, что все больше украинских сетей усиливают наличие сайта интуитивными приложениями.

В конце 2023 года собственное мобильное приложение запустила сеть супермаркетов NOVUS. Кроме базового функционала он обеспечивает доступ к программе лояльности, акциям и персонализированным предложениям. Наша редакция уже загрузила новое мобильное приложение и ознакомилась с его преимуществами. Рассказываем о самом важном.

На первом месте – клиент

Одной из главных ценностей сети NOVUS является забота о клиенте и фокус на его потребностях. Соответственно все внедряемые в компании стратегии и нововведения призваны улучшить опыт покупателей, посещающих физические магазины или заказывающие товары онлайн.

В первую очередь с этим помогает CRM (Customer Relationship Management или управление отношениями с клиентами). Благодаря этой системе компания имеет доступ к информации, позволяющей реализовывать программы лояльности, налаживать коммуникацию с покупателями и, конечно, получать аналитику для дальнейших улучшений.

Как поделилась с нами команда отдела лояльности и CRM сети NOVUS, на практике забота о клиенте в сочетании с тщательным анализом его потребностей помогла определить ценовую политику сети супермаркетов, сформировать актуальный ассортимент и запустить полезные акционные предложения. Полезные предложения, которые помогают сэкономить:

Вечерние скидки на готовые блюда – 40%. Возвращаясь с работы домой, покупатели NOVUS могут не беспокоиться за приготовление ужина. Ведь после 20:00 сеть предоставляет скидки на всю кулинарию. Повара супермаркетов постоянно обновляют витрину салатами, котлетами, биточками и гарнирами, чтобы даже вечером клиенты наслаждались свежестью любимых блюд.

Возвращаясь с работы домой, покупатели NOVUS могут не беспокоиться за приготовление ужина. Ведь после 20:00 сеть предоставляет скидки на всю кулинарию. Повара супермаркетов постоянно обновляют витрину салатами, котлетами, биточками и гарнирами, чтобы даже вечером клиенты наслаждались свежестью любимых блюд. Программа лояльности NOVUS plus. Пользователи программы лояльности получают очевидную выгоду: 1% бонусов от всех своих покупок, акционные предложения, сформированные на базе предыдущих покупок, и дополнительные скидки ко Дню рождения. Кроме того, именно участники NOVUS plus первыми узнают о запуске новых сервисов.

Пользователи программы лояльности получают очевидную выгоду: 1% бонусов от всех своих покупок, акционные предложения, сформированные на базе предыдущих покупок, и дополнительные скидки ко Дню рождения. Кроме того, именно участники NOVUS plus первыми узнают о запуске новых сервисов. Двухнедельные скидки. Каждые 2 недели NOVUS обновляет акционный ассортимент. Экономить можно на различных категориях товаров: свежие овощи и фрукты, мясо и молочка, импортные продукты и изделия собственной марки NOVUS. К слову, на ВТМ до 24.01.24 действуют скидки до -40%

Каждые 2 недели NOVUS обновляет акционный ассортимент. Экономить можно на различных категориях товаров: свежие овощи и фрукты, мясо и молочка, импортные продукты и изделия собственной марки NOVUS. К слову, на ВТМ до 24.01.24 действуют скидки до -40% Большие сезонные промоакции. К примеру, 2 раза в год цена на вино снижается на 40%.

Каждая из акций дает покупателям возможность открыть для себя новый продукт, попробовать что-нибудь новое, сэкономить время и средства. При этом NOVUS заботится о том, чтобы эти предложения были релевантными и ненавязчивыми. Ведь миссия сети – сделать покупку удобной, доступной и полезной. Именно такой подход помогает аудитории почувствовать заботу о себе.

В приложении удобно просматривать акционные товары/скриншот

Запуск мобильного приложения NOVUS

Одним из этапов усовершенствования сервисной составляющей сети NOVUS стала реализация собственного мобильного приложения. В NOVUS рассказывают, что это решение тоже было продиктовано потребностями покупателей, ведь 78% из них делают онлайн-заказ именно с телефона. Хотя приложение пока не имеет функционала доставки, но помогает в решении других важных задач.

Преимущества приложения NOVUS/скриншот

Официальный запуск мобильного приложения состоялся 6 декабря 2023 года. И почти за три месяца здесь зарегистрировались 141 000 пользователей, которым теперь доступны следующие опции:

⦁ Карточка в телефоне. Применение стало удобной альтернативой физической карте NOVUS plus. Теперь, чтобы получить бонусы за каждую покупку, достаточно отсканировать QR-код из приложения на кассе.

⦁ Рекомендации акций. В меню приложения есть отдельный каталог, который позволяет следить за скидками на наиболее интересующие покупателя товары.

⦁ Персональные предложения. Каждая предлагаемая скидка или новое предложение основывается на предыдущих историях покупок.

Приложение сохраняет чеки, истории покупок, а также упрощает контроль за оборотом бонусов. Это хорошее дополнение для тех, кто планирует бытовой бюджет и контролирует свои расходы.

Удобные опции мобильного приложения NOVUS/скриншот

Одной из самых интересных фишек является сканер цены, который можно применить при покупках в магазинах NOVUS. Для этого достаточно навести сканер на штрихкод и проверить актуальную стоимость товара.

Кстати тем, кто впервые устанавливает приложение, начисляется поздравительное вознаграждение в виде бонусов.

За регистрацию начисляется 25 бонусных баллов/скриншот

Возможности мобильного приложения NOVUS смотрите в видео

Как загрузить приложение

Чтобы испытать преимущества приложения NOVUS и отправиться за покупками, не выходя из дома достаточно:

Скачать приложение в Google Play или в App Store.

Указать номер телефона, чтобы получить SMS с кодом.

Ввести 4-значный код в специальном окне.

После этого можно выбрать магазин на карте. Это позволит видеть персонализированные предложения и проверять наличие желаемого товара именно в выбранном маркете. Также авторизованные покупатели получат список скидок и социальных инициатив от сети NOVUS. А главное – удобный шоппинг и товары высокого качества.