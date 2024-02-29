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Удобство и персонализированный подход: что получат пользователи мобильного приложения NOVUS

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Удобство и персонализированный подход: что получат пользователи мобильного приложения NOVUS Новость обновлена 29 февраля 2024, 19:07

Мобильные приложения – это must have для современного продуктового ритейла. Наличие этой опции существенно экономит время и делает покупки в любимых магазинах удобнее. Неудивительно, что все больше украинских сетей усиливают наличие сайта интуитивными приложениями.

В конце 2023 года собственное мобильное приложение запустила сеть супермаркетов NOVUS. Кроме базового функционала он обеспечивает доступ к программе лояльности, акциям и персонализированным предложениям. Наша редакция уже загрузила новое мобильное приложение и ознакомилась с его преимуществами. Рассказываем о самом важном.

На первом месте – клиент

Одной из главных ценностей сети NOVUS является забота о клиенте и фокус на его потребностях. Соответственно все внедряемые в компании стратегии и нововведения призваны улучшить опыт покупателей, посещающих физические магазины или заказывающие товары онлайн.

В первую очередь с этим помогает CRM (Customer Relationship Management или управление отношениями с клиентами). Благодаря этой системе компания имеет доступ к информации, позволяющей реализовывать программы лояльности, налаживать коммуникацию с покупателями и, конечно, получать аналитику для дальнейших улучшений.

Как поделилась с нами команда отдела лояльности и CRM сети NOVUS, на практике забота о клиенте в сочетании с тщательным анализом его потребностей помогла определить ценовую политику сети супермаркетов, сформировать актуальный ассортимент и запустить полезные акционные предложения. Полезные предложения, которые помогают сэкономить:

  • Вечерние скидки на готовые блюда – 40%. Возвращаясь с работы домой, покупатели NOVUS могут не беспокоиться за приготовление ужина. Ведь после 20:00 сеть предоставляет скидки на всю кулинарию. Повара супермаркетов постоянно обновляют витрину салатами, котлетами, биточками и гарнирами, чтобы даже вечером клиенты наслаждались свежестью любимых блюд.
  • Программа лояльности NOVUS plus. Пользователи программы лояльности получают очевидную выгоду: 1% бонусов от всех своих покупок, акционные предложения, сформированные на базе предыдущих покупок, и дополнительные скидки ко Дню рождения. Кроме того, именно участники NOVUS plus первыми узнают о запуске новых сервисов.
  • Двухнедельные скидки. Каждые 2 недели NOVUS обновляет акционный ассортимент. Экономить можно на различных категориях товаров: свежие овощи и фрукты, мясо и молочка, импортные продукты и изделия собственной марки NOVUS. К слову, на ВТМ до 24.01.24 действуют скидки до -40%
  • Большие сезонные промоакции. К примеру, 2 раза в год цена на вино снижается на 40%.

Каждая из акций дает покупателям возможность открыть для себя новый продукт, попробовать что-нибудь новое, сэкономить время и средства. При этом NOVUS заботится о том, чтобы эти предложения были релевантными и ненавязчивыми. Ведь миссия сети – сделать покупку удобной, доступной и полезной. Именно такой подход помогает аудитории почувствовать заботу о себе.

В приложении удобно просматривать акционные товары/скриншот

Запуск мобильного приложения NOVUS

Одним из этапов усовершенствования сервисной составляющей сети NOVUS стала реализация собственного мобильного приложения. В NOVUS рассказывают, что это решение тоже было продиктовано потребностями покупателей, ведь 78% из них делают онлайн-заказ именно с телефона. Хотя приложение пока не имеет функционала доставки, но помогает в решении других важных задач.

Преимущества приложения NOVUS/скриншот

Официальный запуск мобильного приложения состоялся 6 декабря 2023 года. И почти за три месяца здесь зарегистрировались 141 000 пользователей, которым теперь доступны следующие опции:

Карточка в телефоне. Применение стало удобной альтернативой физической карте NOVUS plus. Теперь, чтобы получить бонусы за каждую покупку, достаточно отсканировать QR-код из приложения на кассе.

Рекомендации акций. В меню приложения есть отдельный каталог, который позволяет следить за скидками на наиболее интересующие покупателя товары.

Персональные предложения. Каждая предлагаемая скидка или новое предложение основывается на предыдущих историях покупок.

Приложение сохраняет чеки, истории покупок, а также упрощает контроль за оборотом бонусов. Это хорошее дополнение для тех, кто планирует бытовой бюджет и контролирует свои расходы.

Удобные опции мобильного приложения NOVUS/скриншот

Одной из самых интересных фишек является сканер цены, который можно применить при покупках в магазинах NOVUS. Для этого достаточно навести сканер на штрихкод и проверить актуальную стоимость товара.

Кстати тем, кто впервые устанавливает приложение, начисляется поздравительное вознаграждение в виде бонусов.

За регистрацию начисляется 25 бонусных баллов/скриншот

Возможности мобильного приложения NOVUS смотрите в видео

Как загрузить приложение

Чтобы испытать преимущества приложения NOVUS и отправиться за покупками, не выходя из дома достаточно:

  • Скачать приложение в Google Play или в App Store.
  • Указать номер телефона, чтобы получить SMS с кодом.
  • Ввести 4-значный код в специальном окне.

После этого можно выбрать магазин на карте. Это позволит видеть персонализированные предложения и проверять наличие желаемого товара именно в выбранном маркете. Также авторизованные покупатели получат список скидок и социальных инициатив от сети NOVUS. А главное – удобный шоппинг и товары высокого качества.

Можно посмотреть ассортимент в выбранном магазине/скриншот
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#Супермаркет #Приложение #Novus