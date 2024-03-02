Помогли "неравнодушные"? В ГУР прокомментировали взрыв на электроподстанции в Екатеринбурге

Чтобы освободиться от путинского режима, есть только один способ

За взрыв на российской подстанции "Калининская" в Екатеринбурге, питающей три оборонных завода РФ, несут ответственность власти Россия. Более того, причастными к нему могут быть "неравнодушные" россияне.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. По его словам, деградация инфраструктуры в России продолжается.

"На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить скорее единственным законным способом от кровавого путинского режима", — сказал он.

Отметим, что российские СМИ рассматривают две версии инцидента. Одна из них, которая распространяется по пропутинским СМИ, подчеркивает, что взрыв произошел из-за замыкания и вызвал вспышку трансформатора. Другая же версия – на электроподстанции взорвали самодельное взрывное устройство, остатки которого нашли на месте взрыва, по данным российских телеграмм каналов.

Электроподстанция питает оборонительные гиганты РФ — МЗиК, Турбомоторный и "Уралмаш".

Ранее "Телеграф" писал, что утром в субботу, 2 марта, над Санкт-Петербургом раздался сильный взрыв. Перед этим жильцы слышали звук мотора в небе, по предварительным данным, там взорвался дрон, повреждена жилая пятиэтажка, пострадали не менее пяти квартир.