Мільйони на черешні тата-фермера? Що відомо про статки "слуги народу" Крейденка

Доходи Крейденка як народного депутата вражають

Українські нардепи продовжують дивувати своїми витратами та поясненнями того, звідки у них на це гроші. Мабуть, найбільш оригінальним наразі є народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко, який пояснив, як було куплено квартиру, в якій він тепер живе.

Як пояснив народний обранець проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info, його батько Віктор Крейденко купив у Києві квартиру за 4,8 млн грн., для чого продав будинок у рідному Мелітополі та збирав гроші, торгуючи черешнею. Подібне пояснення залишається дуже незвичайним.

До того ж як виявилося, у декларації самого Володимира Крейденка за 2022 рік у списку нерухомості житла його батька не виявилося, хоча згідно із законодавством мало бути включено. Проте політик пояснив це тим, що почав жити у батьківській квартирі лише у січні 2023 року і тому вказав її у декларації за минулий рік.

Також відомо, що хоча ЗМІ повідомили про ціну квартири у 200 тисяч доларів, у декларації купівлю житла у вересні 2022 року батьком нардепа оцінено у 4,8 млн грн або приблизно 130 тисяч доларів за офіційним курсом вересня 2022 року. За даними аналітичного порталу YouControl, Віктору Крейденку належить лише 1 квартира – у будинку №36 на вулиці Євгена Коновальця у столиці.

Як з’ясував "Телеграф", пропонована на продаж зараз у будинку №36-е по вулиці Євгена Коновальця нерухомість коштує в середньому від 1400 до 2300 доларів за квадратний метр. Таким чином 1200 доларів за "квадрат" квартири, що вийшли при покупці в 111 квадратних метрів, у цьому будинку батьком нардепа — це ще з "дисконтом".

На запитання, звідки у батька гроші, політик відповів, що для цього Віктор Крейденко продав житло в Мелітополі і торгував у рідному місті черешнею, продаючи її фурами. Справді, з 1993 по 2015 роки у Мелітополі працювало ТОВ "Рондо", яке займалося вирощуванням зернових та технічних культур. Щоправда, вже майже 9 років це підприємство закрито.

За даними YouControl 50% "Рондо" належали батькові та матері нардепа — Віктору та Тетяні Крейденко, причому остання є ще колекціонером, про що писали свого часу ЗМІ.

Але не лише квартирою батька цікавим є сам нардеп Володимир Крейденко. За даними його електронної декларації, у власності нардепа житловий будинок вартістю 890 тисяч гривень та 2120 квадратних метрів землі.

Але найцікавішим є розділ про готівку – згідно з ним політик має 209 тисяч доларів, тобто він міг купити квартиру у столиці та на своє ім’я. Походження цих коштів точно невідоме, але, ймовірно, це доходи політика під час перебування його ФОП у 2016-2018 роках, за два роки зайняття підприємницької діяльності він цілком міг зібрати стільки коштів.

Та й прибутки самого Володимира Крейденка як народного депутата вражають. Так, за 2023 рік він отримав від Управління справами ВР 1 млн 336 тис. грн та ще 86 667 гривень від Київського національного університету як зарплату за суміщенням. Дохід його дружини лише 37 тисяч гривень, оскільки вона доглядає дитину.

А ось інший народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, який закликає українців носити лише вітчизняний одяг, не може особисто відмовитись від імпортних брендів. Втім, йому вони цілком по кишені.