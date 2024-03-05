Миллионы на черешне папы-фермера? Что известно о состоянии "слуги народа" Крейденко

Доходы Крейденко как народного депутата впечатляют

Украинские нардепы продолжают удивлять своими расходами, и объяснениями того, откуда у них на это деньги. Пожалуй, наиболее оригинальным пока является народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко, объяснивший, как была куплена квартира в которой он теперь живет.

Как пояснил народный избранник проекту журналистских расследований Bihus.Info, его отец Виктор Крейденко купил в Киеве квартиру за 4,8 млн грн., для чего продал дом в родном Мелитополе и собирал деньги, торгуя черешней. Подобное объяснение остается весьма необычным.

К тому же, как оказалось, в декларации самого Владимира Крейденко за 2022-й год в списке недвижимости жилья его отца не оказалось, хотя по законодательству должна была быть включена. Однако политик объяснил это тем, что начал жить в отцовской квартире только в январе 2023 года и потому указал ее в декларации за прошлый год.

Также известно, что хотя СМИ сообщили о цене квартиры в 200 тысяч долларов, в декларации покупка жилья в сентябре 2022 года отцом нардепа оценена в 4,8 млн. грн или примерно 130 тысяч долларов по официальному курсу сентября 2022 года. По данным аналитического портала YouControl, Виктору Крейденко принадлежит только 1 квартира – в доме №36-е по улице Евгения Коновальца в столице.

Как выяснил "Телеграф", предлагаемая к продаже сейчас в доме №36-е по улице Евгения Коновальца недвижимость стоит в среднем от 1400 до 2300 долларов за квадратный метр. Таким образом 1200 долларов за "квадрат" получившиеся при покупке квартиры в 111 квадратных метров в этом доме отцом нардепа — это еще с "дисконтом".

На вопрос, откуда у его отца деньги, политик ответил, что для этого Виктор Крейденко продал жилье в Мелитополе и торговал в родном городе черешней, продавая ее фурами. Действительно, с 1993 по 2015 годы в Мелитополе работало ООО "Рондо", занимавшееся выращиванием зерновых и технических культур. Правда, вот уже почти 9 лет это предприятие закрыто.

Согласно данным YouControl 50% "Рондо" принадлежали отцу и матери нардепа — Виктору и Татьяне Крейденко, причем последняя является еще коллекционером, о чем писали в свое время СМИ.

Но не только квартирой отца интересен сам нардеп Владимир Крейденко. Согласно данным его электронной декларации, в собственности нардепа жилой дом стоимостью 890 тысяч гривен и 2120 квадратных метров земли.

Но самым интересным является раздел о наличных средствах – согласно ему политик имеет 209 тысяч долларов, то есть он мог купить квартиру в столице и на свое имя. Происхождение этих средств точно неизвестно, но, вероятно, это доходы политика в бытность его ФОП в 2016-2018 годах, за два года занятия предпринимательской деятельности он вполне мог собрать столько средств.

Да и доходы самого Владимира Крейденко как народного депутата впечатляют. Так, за 2023-й год он получил от Управления делами ВР 1 млн 336 тыс. грн. и еще 86 667 гривен от Киевского национального университета как зарплату по работе по совмещению. Доход его супруги всего 37 тысяч гривен, поскольку она ухаживает за ребенком.

А вот другой народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, призывающий украинцев носить только отечественную одежду, не может лично отказаться от импортных брендов. Впрочем, ему они вполне по карману.