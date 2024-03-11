Напад із сокирою на працівників ТЦК на Буковині: хуліганам обрали запобіжний захід, що їм загрожує

Постраждалими були колишні фронтовики

Чоловікам із Чернівецької області, які напали на співробітників ТЦК із сокирою, обрали запобіжний захід. Їм загрожує в’язниця.

Про це пише "Укрінформ", посилаючись на коментар поліції. За її даними, фігурантам за клопотанням слідчих суд обрав запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.

Наразі досудове розслідування триває за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 7 років. Також слідство не відкидає додаткових кваліфікацій події.

Нагадаємо, що інцидент стався на Буковині у селі Плоска Вижницького району. Там 7 березня чоловік збив на автомобілі співробітника територіального центру комплектування (ТЦК), а потім із спільником побив його обухом від сокири, а у транспортному засобі військових повибивали вікна. Один із військкомів отримав тілесні ушкодження.

У пресслужбі обласного ТЦК та СП кореспонденту Укрінформу повідомили, що постраждалі від нападу військові обмежено придатні до служби та переведені до ТЦК та СП із бойових частин. А військовослужбовець, який збив автомобіль, повернувся до служби після поранення на фронті.

На сторінці 108-го гірничо-штурмового батальйону 10-ї бригади ЗСУ у Фейсбуці також повідомили, що потерпілий військовий раніше служив у їхньому підрозділі. Це головний сержант взводу Микола Мусензовий. Він був двічі поранений на фронті та має два ордени "За мужність".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Космачі жінки з бітами перекрили дорогу від ТЦК і побили дорослих та дитину.