Нападение с топором на работников ТЦК на Буковине: хулиганам избрали меру пресечения, что им грозит

Пострадавшими были бывшие фронтовики

Мужчинам из Черновицкой области, которые напали на сотрудников ТЦК с топором, избрали меру пресечения. Им грозит тюрьма.

Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на комментарий полиции. По её данным, фигурантам по ходатайству следователей суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

В настоящее время досудебное расследование продолжается по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Также следствие не исключает дополнительных квалификаций происшествия.

Напомним, что инцидент произошел на Буковине в селе Плоска Вижницкого района. Там 7 марта мужчина сбил на автомобиле сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), а потом с подельником избил его обухом от топора, а в транспортном средстве военных повыбивали стекла. Один из военкомов получил телесные повреждения.

В пресс-службе областного ТЦК и СП корреспонденту Укринформа сообщили, что пострадавшие от нападения военные ограниченно пригодны к службе и переведены в ТЦК и СП из боевых частей. А военнослужащий, сбивший автомобиль, вернулся в службу после ранения на фронте.

На странице 108-го горно-штурмового батальона 10-й бригады ВСУ в Фейсбуке также сообщили, что пострадавший военный ранее служил в их подразделении. Это главный сержант взвода Николай Мусензовый. Он был дважды ранен на фронте и имеет два ордена "За мужество".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Космаче женщины с битами перекрыли дорогу от ТЦК и избили взрослых и ребенка.