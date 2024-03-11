Блокування українських пасажирських автобусів у Польщі: на місце терміново виїхав консул України

Рух легкового транспорту та пасажирських автобусів має відбуватися без перешкод

Після новин про те, що польські протестувальники та поліція без пояснень нібито зупиняють пасажирські автобуси з українцями, на КПП "Дорогуськ" негайно попрямував консул Генерального консульства України у Любліні. Він проведе роботу на місці.

Про це заявив посол України у Польщі Василь Зварич. За його словами, консул проведе необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

"Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод", — додає посол.

Нагадаємо, 16 лютого, польські фермери перекрили останній пункт пропуску на польсько-українському кордоні. 9 березня стало відомо про те, що один з пунктів тимчасово розблоковано. Мова про пункт пропуску "Краківець". Він залишатиметься розблокованим орієнтовно до 13 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив дуже неприємну пропозицію для України. Так, Польща має на меті запропонувати Європейському Союзу скасувати торгові преференції для України.