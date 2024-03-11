Блокирование украинских пассажирских автобусов в Польше: на место срочно выехал консул Украины

Движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно происходить без препятствий

После новостей о том, что польские протестующие и полиция без объяснений якобы останавливают пассажирские автобусы с украинцами, на КПП "Дорогуск" немедленно направился консул Генерального консульства Украины в Люблине. Он проведет работу на месте.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч. По его словам, консул проведет необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.

"Как до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без всяких препятствий", — добавляет посол.

Напомним, 16 февраля, польские фермеры перекрыли последний пункт пропуска на польско-украинской границе. 9 марта стало известно о том, что один из пунктов временно разблокирован. Речь идет о пункте пропуска "Краковец". Он будет оставаться разблокированным ориентировочно до 13 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск сделал очень неприятное предложение для Украины. Так, Польша призвана предложить Европейскому Союзу отменить торговые преференции для Украины.