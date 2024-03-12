У Росії повідомили про смерть Путіна

Родича диктатора вже поховали

У Росії на 91-му році життя помер Євген Путін, двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна, їхні батьки Володимир і Михайло були рідними братами. Про причини та обставини смерті не повідомляється.

Наприкінці лютого він відзначив своє 90-річчя у Суздалі у будинку свого сина Михайла, пише IvanovoNews. Похорон відбувся 10 березня.

Родина Євгена Путіна жила в Іваново до 2002 року і переїхала до Москви після приходу Володимира Путіна до влади. Син Євгена Путіна Михайло обіймає посаду заступника голови правління "Газпрому" і входить до правління компанії.

Дочка Євгена Путіна Анна зараз носить прізвище Цивільова, вона одружена з губернатором Кемеровської області Сергієм Цивільовим. У 2018 році вона отримала від чоловіка, який став головою Кузбасу, 70% компанії "Колмар", одного з найбільших російських вугледобувних підприємств.

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що це "далекий родич" Путіна. Вони, за його словами, не спілкувалися.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Путін заявив, що однією з найяскравіших подій 2023 року для нього стала ситуація на фронті. Загалом він порівняв своє життя з водоспадом, який робить бжжж і додав, що у нього багато чого відбувається. У соцмережах висміяли одкровення диктатора.