Російський інформатор влаштував "шпигунський пункт" прямо у квартирі в Миколаєві (фото)

Зловмиснику загрожує 12 років тюрми

У Миколаєві Служба безпеки викрила інформатора ФСБ РФ. Він шпигував за переміщенням військових колон Сил оборони через територію міста.

Як повідомляє пресцентр СБУ, для збору розвідданих фігурант облаштував у власній квартирі "спостережний пункт". З вікон помешкання він спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів ЗСУ по одній із ключових автотрас у напрямку передової. Також під час руху української бойової техніки зловмисник намагався встановити її орієнтовну кількість і звертав особливу увагу на важкі зразки озброєнь.

У СБУ зазначили, що, незважаючи на конспірацію російського інформатора, співробітники СБУ все одно викрили його і задокументували факти розвідувально-підривної діяльності. Щоб убезпечити шляхи переміщення українських військ, було проведено комплексні заходи, а самого фігуранта затримано "на гарячому".

Під час затримання зловмисник разом із сином чинив фізичний спротив правоохоронцям, щоб втекти з місця події. Однак йому це не вдалося.

За даними слідства, фігурант був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку і працює на ФСБ. Комунікацію з ним підтримував через анонімний чат у месенджері. Там він викладав розвідувальні "звіти".

При обшуку у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ у Запорізькій області. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.