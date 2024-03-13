Чому на фронт не відправляють поліцейських та службовців СБУ: у Міноборони все пояснили

Правоохоронці в Україні в першу чергу повинні стежити за дотриманням закону та припиняти правопорушення

Новий закон про мобілізацію в Україні передбачає розширення категорій, що підлягають призову до лав Сил оборони. У тому числі у планах залучити частину правоохоронців (поліцейських та СБУ).

Про це в інтерв’ю Financial Times розповіли представники Міноборони України. За їхніми даними, на фронті зараз перебувають близько 300 тисяч бійців, а в тилу – 700 тисяч.

У Міноборони розповіли, що новий законопрєкт передбачає мобілізацію певної частини поліцейських. Але при цьому варто врахувати відсоткове співвідношення, аби мобілізація не вплинула на функції правоохоронців із забезпечення правопорядку у країні.

Що стосується мобілізації службовців СБУ, то в Міноборони наголосили, що структура має власні бойові підрозділи. Бійці СБУ у складі цих формувань з перших днів повномасштабного вторгнення Росії виконують бойові завдання на лінії зіткнення, планують та проводять операції у тилу росіян.

"При цьому Служба безпеки відіграє надзвичайно важливу роль у некінетичній протидії російській агресії, боротьбі зі шпигунством, інформаційній протидії, протистоянні кіберзагрозам, виконують завдання розвідувального та антитерористичного характеру і так далі", — наголосили в Міноборони України.

У відомстві додали, що заклики "відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ" більшою мірою використовуються як спекуляція, щоб розпалити конфлікт серед українців.

При цьому протистояти росіянам виключно силами професійних та підготовлених бійців неможливо. У Міноборони зазначили, що мобілізація громадян, придатних до військової служби – єдиний механізм, який дозволяє стримати ворога та "врятувати країну, міста, людей".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки чоловіків можуть мобілізувати в Україні. За даними іноземного видання, необхідно призвати кілька сотень тисяч людей, але на фронт відправлять лише частину з них.