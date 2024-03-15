Сховав і забув: на Рівненщині чоловік викликав поліцію на пошуки коноплі

У чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння

На Рівненщині чоловік викликав у свій будинок поліцію, щоб йому допомогли знайти пакетик конопель, який він сховав і не можу знайти. Забудькуватому громадянину тепер загрожує покарання.

Так, 14 березня близько полудня до поліції надійшов дзвінок від мешканця Смиги. За словами 37-річного громадянина, у нього вкрали пакет із канабісом і він просив відшукати його. У крадіжці нібито підозрював знайомих, які гостювали у нього напередодні. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

"Патрульні прибули на місце події та виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Факт крадіжки не підтвердився. Чоловік зізнався, що викликав поліцейських, бо сам сховав пакетик і не може тепер знайти", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом інспектори винесли постанову за ст. 183 (Свідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.

Правоохоронці нагадали, що свідомо неправдиве повідомлення до пожежно-рятувального підрозділу, поліції, швидкої допомоги чи інших аварійно-рятувальних служб є адміністративним правопорушенням, яке карається штрафом від 850 до 3 400 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка виробляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу за кордон.