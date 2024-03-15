Спрятал и забыл: на Ровенщине мужчина вызвал полицию на поиски конопли

У мужчины признаки алкогольного опьянения

В Ровенской области мужчина вызвал в свой дом полицию, чтобы ему помогли найти пакетик конопли, который он спрятал и не могу найти. Забывчивому гражданину теперь грозит наказание.

Так, 14 марта около полудня в полицию поступил звонок от жителя Смыги. По словам 37-летнего гражданина, у него украли пакет с каннабисом и он просил отыскать его. В краже звонивший якобы подозревал знакомых, которые гостили у него накануне. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Факт воровства не подтвердился. Мужчина признался, что вызвал полицейских, потому что сам спрятал пакетик и не может теперь найти", — говорится в сообщении.

По данному факту инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП.

Правоохранители напомнили, что заведомо ложное сообщение в пожарно-спасательное подразделение, полицию, скорую помощь или другие аварийно-спасательные службы является административным правонарушением, которое наказывается штрафом от 850 до 3 400 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая производила и сбывала промышленные объемы амфетамина, α-PVP, мефедрона и каннабиса за границу.