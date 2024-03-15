"Обязанность каждого": в Минюсте рассказали, сколько осужденных можно мобилизовать в ряды ВСУ

В это вопросе сложно говорить о каких-то конкретных цифрах

Вопрос мобилизации судимых лиц до сих пор не решен, но в новом законопроекте это могут допустить. В Украине 26 тысяч человек находятся в местах лишения свободы, часть из них могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на слова заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой. Она говорит, что всего в Украине около 50 тысяч человек, имеющих судимость и уже отбывших наказание.

А запрещение этой категории людей быть частью армии устарелая законодательная норма времен Советского Союза.

Она отметила, что в вопросе мобилизации осужденных сложно говорить о каких-то конкретных цифрах. Ведь эта категория людей широка, и наибольшее количество это осужденные, уже отбывшие наказание.

По ее словам, впоследствии можно будет "по факту" говорить, сколько таких людей соответствует признакам того, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных Сил.

Ко второй категории чиновница отнесла людей, которые еще отбывают наказание. В настоящее время в Украине это 26 тысяч человек.

"Вторая категория – это гораздо сложнее, это возможность привлекать к отражению вооруженной агрессии людей, которые находятся сейчас в тюрьмах, осуждённые на сегодня", — сказала заместитель министра.

По ее словам, этот вопрос дискуссионный, ведь некоторые чиновники делают невозможным право выбора заключенных. Некоторые считают, если служить в ВСУ обязанность гражданина, то и спрашивать не о чем. Ведь служение – это конституционная обязанность каждого.

По мнению чиновницы, во время военного положения в Украине существует потребность в человеческих кадрах, и ее нужно удовлетворять. Она отметила, что для отбывающих наказание осужденных предусмотрено условно-досрочное освобождение по их заявлению. Но при этом учитывают физическую способность, пригодность нести службу.

"То есть их желания, их мотивация обязательны. В противном случае это просто не эффективно для наших Вооруженных Сил. Поэтому их заявление, их желание и обязательное заключение контракта как условие, для того, чтобы условно-досрочно уволиться", — сказала чиновница.

Ранее "Телеграф" писал, что узнал интересную деталь о новом законе по мобилизации.